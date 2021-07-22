Цех ремонта металлургических печей ПАО «ММК» справил 85-летие

Цех ремонта металлургических печей ПАО «ММК» (Челябинская область) отметил 85-летие.

ЦРМП был создан в июле 1936 года для футеровки промышленных печей растущего сталеплавильного производства. В восьмидесятые годы с подачи директора комбината Ивана Харитоновича Ромазана его называли «четвертым мартеновским цехом».

«Мы отмечаем юбилей прославленного на ММК цеха – цеха ремонта металлургических печей, - говорит директор ООО «Объединенная сервисная компания» Дмитрий Куряев. – От умелых рук наших работников зависит работа оборудования и, в конечном счете, качество производимой продукции. И так уже 85 лет! Поздравляю весь коллектив цеха! Благополучия, здоровья, освоения новых технологий, такой же дружной командной работы еще 85 лет!»

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в один ряд с металлургами ремонтников ставят не случайно. Досрочно и с высоким качеством возвращая в строй мартены, они обеспечивали выплавку на ММК дополнительных объемов стали. Трудовые победы прославили ЦРМП на всю страну: коллеги по отрасли равнялись на самую высокую производительность труда, самый низкий расход огнеупоров на тонну стали. С вводом в строй конвертеров, после демонтажа мартеновских цехов, ЦРМП перестроил свою работу. С тех пор он активный участник модернизации комбината, вместе с которым осваивает новые материалы и технологии ремонтов.

Сегодня цех ремонта металлургических печей в составе ООО «Объединенная сервисная компания» – уникальное специализированное подразделение, выполняющее солидный объем заказов.

Задача цеха – качественно и в срок провести ремонты огнеупорной футеровки агрегатов, защищающей от тепловых потерь и воздействия высоких температур.

Фронт работ – главные металлургические объекты доменного, кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов, нагревательные печи прокатного производства, агрегаты рудо-обогатительной фабрики и аглоцеха горно-обогатительного производства, печи для производства извести, доломита, цемента. Кроме подразделений комбината, ЦРМП обслуживает и другие крупные дочерние предприятия.

«Мы освоили футеровку конвертеров, электропечей ЭСПЦ, - отмечает начальник ЦРМП Николай Учайкин. - Наш коллектив участвовал во всех реконструкциях, модернизациях на доменных печах, в строительстве стана 5000, агрегатов непрерывного отжига и горячего цинкования в ЛПЦ №11, в реконструкции нагревательной печи стана 2500. Такого большого коллектива по огнеупорным работам в Магнитогорске нет. Мы единственные».

Какими бы передовыми ни были технологии, а материалы – совершенными, в ЦРМП убеждены, что главное богатство – это люди. Сегодня здесь трудится около двухсот человек. Специалисты цеха по-настоящему универсальны. Каждый из них знает особенности футеровки любого объекта на ММК. Помогает справляться с поставленными задачами и особая атмосфера в коллективе, и институт наставничества. Руководители готовят резерв специалистов - обучают молодежь, которая приходит на смену пенсионерам.

Выполняются в полном объеме все принятые социальные программы. Активен совет ветеранов цеха. Своим бывшим работникам здесь оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с юбилеем цеха! Счастья и здоровья вам и вашим семьям», – Николай Учайкин желает сотрудникам своего подразделения всего самого доброго.

Также поздравили юбиляров администрация и воспитанники детского сада №153, которому коллектив ЦРМП оказывает шефскую поддержку.