Челябэнерго обеспечил электроэнергией два детских сада в Сосновском районе

Специалисты Центральных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» построили и пустили в эксплуатацию сетевые комплексы для двух новых детских садов - в поселках Кременкуль и Красное поле (микрорайон «Звёздный») Сосновского муниципального района Челябинской области.

Как сообщили в Группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», здание детского сада в Кременкуле энергетики подключили к существующим сетям на мощность 155 кВт и установили на границе балансовой принадлежности пункт коммерческого учета электроэнергии. Для электроснабжения детского сада в Звёздном в соответствии с требуемой категорией надежности энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 160 кВА и проложили две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью около двух километров.

Весь объем работ выполнен в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электросетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Здание дошкольного учреждения в п. Кременкуль рассчитано на 200 мест; ДОУ в Звёздном обеспечит ежедневное комфортное пребывание 230 детей. Ввод в строй двух дошкольных учреждений в Сосновском районе повысит уровень жизни более 5000 жителей активно развивающегося пригорода Челябинска.