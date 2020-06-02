Челябинцам объяснили появление начислений за тепло в майских квитанциях

Жители Челябинска, в чьих домах оборудованы общедомовые приборы учета, получили майские квитанции с начислениями за теплоэнергию, тогда как в весь последний месяц весны батареи в квартирах были холодными. Не обрадовавшую их информацию горожане увидели в личном кабинете теплоснабжающей организации.

В АО "УСТЭК-Челябинск" пояснили ситуацию.

"В этом году отопительный сезон завершился 30 апреля. По закону, представители управляющих компаний обязаны передавать показания не позднее 26-го числа, для того чтобы сбытовая компания успела сформировать квитанции к первому числу следующего месяца. А значит, показания за апрель были переданы до вышеуказанной даты, то есть месяц был учтен не в полном объеме. Разрыв в датах всегда компенсируется в следующем платежном документе", - пояснили в "УСТЭК-Челябинск".

В домах, где отсутствует прибор учета, оплата производится по нормативу теплоснабжения и не зависит от фактической продолжительности отопительного периода. Согласно решению Челябинской городской Думы нормативы рассчитываются с октября по май включительно, поэтому платежные документы за май 2020-го года подлежат оплате в полном размере.

Консультации по вопросам, связанным с теплоснабжением, горячим водоснабжением, оплатой счетов, передачей показаний приборов учета можно получить на сайте ООО "ГЦНКП" в разделе "Служба поддержки" и по номеру 8-800-2222-500 (или по телефону, указанному в квитанции).

Произвести оплату за потребленные тепловые ресурсы жители многоквартирных домов могут удаленно, через личный кабинет АО "УСТЭК-Челябинск" - без комиссии, с банковской карты любого банка.