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11.12.2020 09:55
Челябинск может стать центром сбора роботов-манипуляторов

Челябинская область может стать ведущим регионом в стране по производству промышленных роботов-манипуляторов.

Накануне в Челябинске был подписан меморандум о сотрудничестве между ООО «Завод роботов», аффилированное с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ), и мировым лидером в сфере робототехники- немецкой компанией ООО «Кука Раш».

Он предусматривает локализация производства компонентов промышленных роботов Kuka на промплощадке ЧКПЗ в Челябинске.

Челябинский «Завод Роботов» - первое в России предприятие, специализирующееся на контрактном серийном производстве и сборке промышленных роботов. Губернатор Алексей Текслер накануне посетил ПАО «ЧКПЗ», где побывал в основных производственных цехах, а также ознакомился с роботами-манипуляторами ООО «Завод Роботов», который стал примером создания импортозамещающей инновационной продукции.

«Задача – производить собственных, отечественных промышленных роботов, и уже собран прототип отечественного робота. Я не сомневаюсь, что проект будет реализован», - отметил Алексей Текслер.

Как сообщала пресс-служба ЧКПЗ, на  «Заводе Роботов» разработали и изготовили прототип первого российского промышленного шестиосевого робота-манипулятора под брендом Hartung. Он трудится в одном из цехов ПАО «ЧКПЗ». В планах ХАРТУНГ разработка линейки наиболее востребованных серийных моделей российских роботов-манипуляторов и дальнейшее создание уникальных отраслевых решений.

Алексей Текслер обсудил с руководством ЧКПЗ образовательную составляющую проекта. Планируется заключать соглашения с ведущими вузами региона, которые займутся разработкой необходимого программного обеспечения для отечественных роботов.

«Такая коллаборация позволит нашему региону стать ведущим в стране, а потом и в мире по промышленным роботам. Это следующий важный шаг развития предприятия, и для региона это очень важно», - подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер
ЧКПЗ
Челябинск
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  • 260-51-33
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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07.12.2020 15:08
За сутки в Челябинской области умерло 13 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов
07.12.2020 14:27
Челиндбанк повысил ставки по интернет-вкладам
07.12.2020 14:13
Два муниципалитета оштрафовали на 400 тыс за сорняки в поле
07.12.2020 14:11
В Челябинской области закрыты на карантин по ОРВИ одна школа и 179 классов, по ковиду – 2 класса
07.12.2020 14:02
Челябинские власти защищают объекты благоустройства от вандалов
07.12.2020 13:49
В Челябинске подросток с гранатой пытался ограбить ювелирку
07.12.2020 13:27
В Челябинске Lexus протаранил маршрутку
07.12.2020 13:13
Мэрия Челябинска выдала 28 предписаний дорожным подрядчикам