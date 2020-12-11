«Манекен» приглашает детей от 0 до 100 лет на фантазию с полётами «Spocky Noki»

Челябинск может стать центром сбора роботов-манипуляторов

Челябинская область может стать ведущим регионом в стране по производству промышленных роботов-манипуляторов.

Накануне в Челябинске был подписан меморандум о сотрудничестве между ООО «Завод роботов», аффилированное с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ), и мировым лидером в сфере робототехники- немецкой компанией ООО «Кука Раш».

Он предусматривает локализация производства компонентов промышленных роботов Kuka на промплощадке ЧКПЗ в Челябинске.

Челябинский «Завод Роботов» - первое в России предприятие, специализирующееся на контрактном серийном производстве и сборке промышленных роботов. Губернатор Алексей Текслер накануне посетил ПАО «ЧКПЗ», где побывал в основных производственных цехах, а также ознакомился с роботами-манипуляторами ООО «Завод Роботов», который стал примером создания импортозамещающей инновационной продукции.

«Задача – производить собственных, отечественных промышленных роботов, и уже собран прототип отечественного робота. Я не сомневаюсь, что проект будет реализован», - отметил Алексей Текслер.

Как сообщала пресс-служба ЧКПЗ, на «Заводе Роботов» разработали и изготовили прототип первого российского промышленного шестиосевого робота-манипулятора под брендом Hartung. Он трудится в одном из цехов ПАО «ЧКПЗ». В планах ХАРТУНГ разработка линейки наиболее востребованных серийных моделей российских роботов-манипуляторов и дальнейшее создание уникальных отраслевых решений.

Алексей Текслер обсудил с руководством ЧКПЗ образовательную составляющую проекта. Планируется заключать соглашения с ведущими вузами региона, которые займутся разработкой необходимого программного обеспечения для отечественных роботов.