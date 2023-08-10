Челябинск направит специальный казначейский кредит на модернизацию ЖКХ

Челябинск направит средства специального казначейского кредита в размере 1,7 миллиарда рублей на модернизацию ЖКХ - очистных сооружений водозабора и реконструкции очистных сооружений канализации областного центра.

Напомним, на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина были одобрены заявки 32 регионов, в том числе Челябинской области, на специальные казначейские кредиты. Челябинск получит один миллиард 720,6 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, целевые федеральные средства направят на реализацию в Челябинске очередных этапов ключевых инфраструктурных строек, инициированных губернатором Алексеем Текслером.

Из них 694,9 миллиона рублей будут направлены на модернизацию очистных сооружений водозабора Челябинска. Проект будет реализован в 2024 году.

Это позволит существенно повысить качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска;

На реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска выделено 1025,7 миллиона рублей. В 2024 году будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп.

Проект позволит снизить износ сооружений и исключить негативное воздействие на окружающую среду.

Напомним, проблема очистных для Челябинска стоит очень остро, так как они были построены еще в 1957-м году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984-м. Благодаря льготному займу из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), регион реализует масштабный проект реконструкции с применением наилучших доступных технологий.

Кроме того, в Кременкульском сельском поселении Сосновского района Челябинской области построят очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод с увеличением мощности до 10 тысяч квадратных метров сутки.