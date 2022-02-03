03.02.2022
В Челябинской области дети с диабетом будут бесплатно получать системы непрерывного мониторинга
03.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 4 февраля
03.02.2022
Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Шойгу: «Полезут — получат! Вот и вся война»
03.02.2022
С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию
03.02.2022
На Зимней Олимпиаде в Пекине поставили гендерный рекорд
03.02.2022
Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий
Одобрено Хуснуллиным: очистные сооружения Челябинска будут реконструированы в течение двух лет
03.02.2022
Хотим париться: еманжелинцы жалуются Текслеру на проблему с банями, местные власти ссылаются на ковид
03.02.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии
02.02.2022
Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы
02.02.2022
Архитектор, художник, учитель, наставник: в Историческом музее открылась персональная выставка Николая Семейкина
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022