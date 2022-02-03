Одобрено Хуснуллиным: очистные сооружения Челябинска будут реконструированы в течение двух лет

Заявка Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске одобрена на федеральном уровне - правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра, в рамках которого в течение двух лет планируется провести реконструкцию сооружений механической очистки воды и сооружений обработки осадков, представил глава региона Алексей Текслер, который подчеркнул, что в Челябинске задача реконструкции очистных сооружений канализации стоит очень остро, так как они были построены еще в 1957-м году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984-м.

«Удивительно, что решением одной из важнейших задач для Челябинска не занимались столько лет. Очистка сточных вод крайне важна для областного центра. Запах, который распространяется на город и особенно на Металлургический район, – это никуда не годится. Мы разработали ПСД и в числе первых обратились за поддержкой Фонда национального благосостояния, президент которого выделил средства для решения острых коммунальных задач. Теперь решение принято. Мы приступаем к реконструкции, которая включает и большое количество объектов нового строительства. В течение двух лет этот проект будет реализован», – отметил Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, Челябинская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, кто воспользовался новым инструментом поддержки – льготным займом из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений Челябинска ФНБ выделил один миллиард 150 миллионов рублей. Еще 286 миллионов будет направлено из областного бюджета и средств МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В областном правительстве подчеркнули, что реализация проекта позволит решить важную проблему южноуральской столицы – устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха, а также значительно повысить качество очистки сточных вод.

Кроме того, реконструкция очистных сооружений даст возможность строительства нового жилья в городе (около 600 тысяч квадратных метров до 2030-го года).

После заседания правительственной комиссии Алексей Текслер отправился на площадку очистных сооружений, осмотрел их текущее состояние, а также провел встречу с руководством муниципалитета (главой Челябинска Натальей Котовой, ее заместителем по городскому хозяйству Александром Астаховым) и представителями МУП, на которой обсуждался вопрос начала реализации масштабного проекта.