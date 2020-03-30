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Челябинск планирует наращивать темпы строительства дорог в новых микрорайонах

Экономика
Сегодня, 16:52
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск планирует наращивать темпы дорожного строительства в новых микрорайонах и возле социально значимых объектов (школ и детских садов).

Также в ближайшей перспективе - завершение дорожно-строительных мероприятий и поэтапный ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

Это планы на 2021-2024-й годы. На этот и следующий годы основной упор в южноуральской столице будет сделан на создание базы проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети.

Что касается текущего года, в Челябинске в 2020-м планируется отремонтировать 26 улиц общей протяженностью 41,6 километра.

Кроме того, в этом году запланировано строительство и реконструкция в столице Южного Урала 4,3 километра улиц и сооружений.

Совместно с главами районов Челябинска определены 67 участков улично-дорожной сети протяженностью 73,6 километра, требующих незамедлительного ремонта. Это улицы в районе социально значимых объектов, на которых многократно превышены межремонтные сроки.

Как сообщил сегодня, 30-го марта, на аппаратном совещании в челябинской мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, главе региона направлено предложении о выделении 803-х миллионов рублей на финансирование данных работ.

"Кроме того, проведена ревизия улично-дорожной сети внутрипоселковых дорог Челябинска, которые не соответствуют элементарным нормативным требованиям. Здесь отсутствуют твердое покрытие, наружное освещение, остановки общественного транспорта", - отметил Максим Куляшов.

Для решения вопроса проектирования и последующих строительства и реконструкции внутрипоселковых дорог на имя губернатора Челябинской области также подготовлено предложение - о выделении 420-ти миллионов рублей. Именно такая сумма необходима для проведения проектно-изыскательских работ.

На приведение внутрипоселковых дорог в надлежащее состояние потребуется 3,6 миллиарда рублей. Городские власти попросят Алексея Текслера запланировать эту строку расходов в проектах бюджетов региона на 2021-2022-й годы.

Отдельной проблемой, по словам Максима Куляшова, является проектирование улично-дорожной сети Челябинска.

"Для устойчивого развития транспортной инфраструктуры и обеспечения ее соответствия требованиям населения, по укрупненным расчетам, необходимо 230 миллионов рублей. Эти средства нужны на проведение проектно-изыскательских работ по 26-ти дорожным объектам", - сообщил Максим Куляшов.

Из регионального бюджета на эти цели выделено 78 миллионов рублей, из городского - 50 миллионов.

В настоящее время уже заключено четыре договора на проектирование и строительство сетей наружного освещения, в том числе в поселках Сухомесово, Новосинеглазово и Сосновка.

Размещены конкурентные процедуры на проектирование, строительство и реконструкцию пяти улиц на общую сумму 48,5 миллиона рублей.

"В этом году планируем заказать проектную документацию еще минимум по 12-ти участкам улично-дорожной сети", - доложил Максим Куляшов.

Он отметил, что в настоящее время в Челябинске 206 участков дорог незавершенного строительства. Для введения их в эксплуатацию и доведения до нормативного состояния необходима корректировка поектной докуметации. Эти процедуры планируется осуществить в 2020-м году, в том числе по самым проблемным местам - таким, как микрорайон "Парковый".

СПРАВКА

Общая протяженность дорог в Челябинске - 1109,4 километра. Нормативным требованиям соответствует 62,8 процента, или 696,7 километра. Национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено достижение показателя в 85 процентов (для Челябинска это 950 километров дорог).

С 2017-го по 2019-й год в столице Южного Урала отремонтировано 186 километров улиц. За счет средств областного бюджета - 20 километров. В 2020-м году на деньги из региональной казны в порядок приведут пять километров дорожного полотна на двух улицах.

Автор: 
Евгения Александрова
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