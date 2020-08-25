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Челябинск ждет федеральных миллиардов на поддержку пострадавшего бизнеса

Экономика
Сегодня, 17:37
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Депутаты челябинской городской думы по поручению главы региона Алексея Текслера приняли решение (уже не первое) о мерах финансовой поддержки индивидуальных предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за коронавируса.

Снизить на 50 процентов ставку налога на имущество физических лиц в текущем году для отдельных категорий индивидуальных предпринимателей было решено на 11-м заседании думы, которое состоялось сегодня, 25-го августа.

В результате принятого решения о расширении перечня предпринимателей, пострадавших от ситуации с COVID-19,  сниженная вдвое налоговая ставка распространяется на ИП, ведущих свою деятельность в пострадавших отраслях экономики (согласно перечню, утвержденному постановлением аравительства РФ № 409); на арендодателей объектов недвижимого имущества, у которых аренда является основным видом деятельности; на тех, кто снизил арендную плату вышеназванным предпринимателям.

При обсуждении вопроса о расширении перечня представителей бизнеса, кому будет адресована поддержка, депутаты еще на комиссиях, предшествующих заседанию думы, отмечали: снижение налоговой ставки - вопрос, болезненный для бюджета Челябинска, но необходимый для поддержки экономики города, малого и среднего предпринимательства.

"Эта программа поддержки предпринимателей реализуется с марта как на федеральном уровне, так и на региональном. И экономический блок администрации города данным вопросом плотно занимается. Мы для отраслей, пострадавших в условиях коронавируса, снизили ставку налога в два раза. И надеемся, что Челябинская область получит поддержку из федерального бюджета. Речь идет о суммах в размере около пяти миллиардов рублей",  - отметил председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт.

По его словам, Челябинск, по предварительным расчетам, должен компенсировать около одного миллиарда рублей выпадающих доходов своего бюджета. 

"Хорошо, что в результате принятых мер уже удалось поддержать тысячи городских предприятий", - подчеркнул Андрей Шмидт.

 

 

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