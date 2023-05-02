Челябинская область, благодаря опережающему финансированию, поставит дорожный рекорд

В Челябинской области за последние четыре года в три раза увеличены объемы дорожных работ. В этом году, благодаря опережающему финансированию, удастся нарастить темпы строительства и ремонта дорог. Глава региона, руководитель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер высказал ряд предложений по ускорению развития дорожной сети в субъектах страны.

Перспективы дорожного строительства обсудили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Мероприятие прошло в рамках научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов РФ» в Казани.

Марат Хуснуллин отметил, что для региональных дорог активно используется инструмент опережающего финансирования. По поручению президента принято решение в текущем году дополнительно направить в субъекты порядка 140 миллиардов рублей за счет опережающего финансирования на ремонт и строительство дорог.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как руководитель Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы» акцентировал внимание на важности своевременного и в полном объеме использования средств, выделенных регионам в рамках опережающего финансирования, в том числе на дороги. «Благодаря соответствующему решению Президента в отношении региональных объектов вопрос решен через казначейские кредиты. Регионам важно сейчас выбрать все доведенные лимиты по опережающему финансированию дорог, построить и отремонтировать объекты, их ждут люди», - сказал Текслер.

В Челябинской области уже завершается контрактация по опережающему строительству объектов. В результате в этом году дополнительно будет введено почти 65 километров дорог.

Алексей Текслер на заседании комиссии предложил также применять механизм опережающего финансирования и к федеральным дорогам. Это позволит ускорить строительство и капремонт дорог федерального подчинения.

В 2023 году в России планируется отремонтировать не менее 180 миллиона квадратных метров дорог (в 2022 году в России провели ремонт 176 миллионов квадратных метров дорог). В Челябинской области в этом году намечен рекордный объем дорожных работ. С учетом опережающего финансирования регион фактически за год завершит двухлетний план.

Для достижения всех целей был утверждён пятилетний план дорожной деятельности с общим объёмом финансирования из всех источников почти 13 триллионов рублей. «Росавтодором с регионами подписаны меморандумы по региональным опорным сетям. При этом важно увязать проекты со всеми программами, тогда синергетический эффект от них будет гораздо выше», – подчеркнул Марат Хуснуллин и попросил глав обратить на это внимание.

Как отметил губернатор Алексей Текслер, в Челябинской области синхронизированы планы по всем дорогам - федеральным, региональным, местным на пять лет. Это сделано с учетом показателей по нормативам, опорной сети, планов Росавтодора по федеральным дорогам. Также учитывались региональные приоритеты и задачи местного уровня, включая инвестиционные планы развития экономики, жилищного строительства, благоустройства, плюс к этому - сельские дороги и туристическая инфраструктура, планы других регионов.

В Челябинской области ведутся масштабные работы на федеральных дорогах. Так, в сентябре 2022 года была завершена реконструкция 40-километрового участка трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом, после ввода которого вся дорога между этими городами (протяжённостью 180 километров) стала четырехполосной. Команду на запуск движения дал президент России Владимир Путин.

«По сути, это готовый участок трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург. Хочу обратить внимание на продолжение этой трассы в сторону Казахстана и доведение автомобильной дороги А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан до четырех полос. Что придаст дополнительный толчок для развития всего уральского региона, развития ТЛК «Южноуральский», который является элементом восточной части коридора “Север – Юг”», - отметил Алексей Текслер.

На очереди участки М-5 «Урал» в направлении Башкирии, в том числе Чебаркуль – Миасс. Задачи по ремонту проблемных участков губернатор Алексей Текслер обсуждал с руководством ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Мы постоянно находимся во взаимодействии со специалистами Росавтодора и минтранса РФ. В этом году нам предстоит опережающими темпами развивать участок трассы М-5 «Челябинск – Москва». В этом важном для субъекта проекте мы работаем совместно с ФКУ Упрдор «Южный Урал». Работы будут вестись в 2023 и продолжатся в 2024 годах», - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. В 2023 году Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал» на нескольких участках трассы от Челябинска до Чебаркуля.

Большое внимание в Челябинской области уделяется качеству дорожных работ. «У нас один из главных приоритетов - это качество. Все участники сегодняшнего мероприятия подтвердили важность этого направления, - отметил Алексей Текслер. - Мы сейчас делаем упор и расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске, она будет оснащена самым современным оборудованием. Мы повысим свои возможности в контроле качества»».

Аналогичные подходы применяются в отношении муниципальных дорог. Расходы на них составляют 45% областного дорожного фонда. Субсидии закладываются на трехлетний период в рамках бюджетного цикла. Муниципалитеты формируют программы дорожных работ на пятилетний срок. В регионе внедрена практика заключение долгосрочных муниципальных контрактов.

Всего в 2023 году в Челябинской области планируется отремонтировать порядка 600 километров автомобильных дорог. Из них в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» намечено провести работы по строительству, ремонту, капитальному ремонту и содержанию на 189,2 километра дорог регионального или межмуниципального значения. На эти цели направят свыше пяти миллиардов рублей.