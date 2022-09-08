Владимир Путин дал команду на запуск движения по четырехполосной трассе «Челябинск-Екатеринбург»

В четверг, восьмого сентября, состоялся запуск движения сразу на нескольких новых и реконструируемых участках транспортной сети в нескольких регионах страны, в том числе по обновленному четырехполосному участку федеральной трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Президент России Владимир Путин дистанционно дал команду на запуск движения: «Вперёд».

Реконструирован 40-километровый участок трассы М-5 на всём маршруте между двумя городами. «Его расширение до четырёх полос улучшит транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала – Челябинском и Екатеринбургом», - подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, сегодня были открыты первый введённый в строй участок трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (протяженностью 23 километра) и третий пусковой комплекс ЕКАД (замыкает кольцевое автомобильное движение Екатеринбурга).

«Новые дороги, в том числе и те, что мы открываем, обязательно должны быть оборудованы объектами сервиса для водителей, пассажиров и автотуристов: заправками, магазинами и местами отдыха», - напомнил Владимир Путин.

Министр транспорта Виталий Савельев отметил, что после ввода реконструированного 40-километрового участка теперь весь маршрут от Челябинска до Екатеринбурга протяжённостью 180 километров имеет четыре полосы движения. «Очень важно, что теперь будут исключены такие тяжёлые дорожно-транспортные происшествия, как лобовое столкновение, потому что дороги будут иметь разделительный барьер», - сказал министр.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об итогах реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». «Это долгожданное событие для всех наших жителей. Владимир Владимирович, это состоялось по Вашему решению. Огромное Вам спасибо», - поблагодарил президента глава региона.

После церемонии запуска движения Алексей Текслер и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков наградили участников реконструкции М-5 «Урал» благодарственными письмами губернатора Челябинской области и федерального дорожного агентства.

«Два города-миллионника впервые соединены полностью четырехполосной дорогой – это значимое событие. И это не только повышение пропускной способности, но самое главное - увеличение безопасности дорожного движения, - отметил Новиков. - Мы и дальше планируем развивать дорожную инфраструктуру Южного Урала, от Челябинска в Башкирию, и в сторону Кургана. На территории Челябинской области все дорожные проекты, которые запланированы, будем реализовывать с соответствии или с опережением графика».

Напомним, контракт на капитальный ремонт отрезка федеральной трассы М-5 Челябинск – граница Свердловской области был заключен в 2020 году. Общая протяженность реконструированного участка – 40,3 километра, стоимость составила более 4,5 миллиарда рублей.

Планировалось завершить все работы в течение трех лет, но удалось проводить их с опережением графика.

По данным УпрДор «Южный Урал», в первый год было приведено в нормативное состояние 12,4 километра дороги (вместо запланированных восьми километров), в 2021 году - 19 километров (от Караболки до Тюбука, что 2,2 раза превышает план), в 2022 году - девять километров.

«Спасибо Росавтодору, работа была организована грамотно, без остановки движения. Спасибо нашим дорожникам, они работу сделали с опережением срока», - поблагодарил дорожников Текслер.