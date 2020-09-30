Челябинская область опережает соседей УрФО по ряду мер поддержки предпринимателей

Челябинская область опережает соседей Уральскому федеральному округу (УрФО) по ряду направлений мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Весной 2020 года депутаты Законодательного Собрания региона рассмотрели и одобрили пакет инициатив губернатора и правительства области, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса.

Был проведен анализ действующих мер поддержки в Челябинской области и в других субъектах УрФО. Южный Урал предоставил большую поддержку пострадавшим предпринимателям по нескольким направлениям.

- Снижение налоговой ставки

В Челябинской области для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19 ставки по упрощенной системе налогообложения снижены до одного для налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» и пяти процентов для налогоплательщиков с объектом «доходы – расходы» по 52 видам деятельности. Новые значения установлены для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, независимо от момента их регистрации. В Курганской области, например, льгота коснулась только предприятий, зарегистрированных с первого января 2019 года.

- Плата за патенты

Для работающих по этой системе в Челябинской области плата за патент снижена до одного рубля по 21 видам деятельности. Стоимость патента ниже, чем в других регионах УрФО.

На Южном Урале патентная система включает 95 видов деятельности, в Свердловской области – 83; Курганской области – 63; Тюменской области – 64; Ханты-Мансийском автономном округе – 75; Ямало-Ненецком автономном округе – 69.

- Налоговые каникулы

В Челябинской области «налоговые каникулы» в виде нулевой ставки установлены для 75 видов деятельности по упрощенной системе налогообложения и 76 видов деятельности по патентной системе налогообложения, то есть по наибольшему количеству видов деятельности из УрФО.

В Свердловской области упрощенная система налогообложения введена для 31 вида деятельности, а патент – для 40. В Курганской области - для 50 и 12 видов деятельности соответственно, в Тюменской области – для 48 и 39, Ханты-Мансийском автономном округе –для 24 и 32, в Ямало-Ненецком автономном округе – для 65 и 25.

Один из примеров эффективной и своевременной региональной поддержки малого и среднего бизнеса – деятельность Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса. В фонд обратилось руководство детского образовательного центра «Чудо-чадо». Более 12 лет он работает в Челябинске. Профессиональному коллективу педагогов семьи доверяют обучение своих детей, начиная с семимесячного возраста. Директор центра Татьяна Гетман разработала авторскую программу дополнительного образования «ЭВРИСТИКА». В связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, в марте этого года деятельность центра «Чудо–чадо» была временно приостановлена. Прибыли не было, а коммунальные и иные платежи необходимо было производить вовремя. Предприятие получило микрозайм в размере 260 тысяч рублей.

«Детский центр «Чудо – чадо» приостановил свою работу, когда был введен режим ограничений для недопущения распространения коронавирусной инфекции. До первого сентября центр не работал, попав в категорию предприятий, на которые были наложены максимальные ограничения. Организация столкнулась с кассовым разрывом, с проблемами в выполнении каких-то обязательств. В мае, в самый разгар пандемии, руководитель к нам обратилась за поддержкой. И мы предоставили льготный заем на три года на 260 тысяч рублей под один процент годовых, с отсрочкой первого платежа на полгода. Центр не закрылся и возобновил работу с первого сентября, все педагоги продолжили работу», - отметил генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса Артур Юсупов.

Всего 250 малых предприятий Челябинской области получили в период ограничений в качестве поддержки 954 миллиона рублей. Например, в виде льготных кредитов под 1 % годовых с отсрочкой первого платежа.

Основное условие участия в антикризисных программах «Территории бизнеса» – сохранение рабочих мест. Таким образом, на предприятиях малого бизнеса в Челябинской области сохранено более пяти тысяч рабочих мест. Депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва продолжат работу по подготовке и принятию законов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.