Челябинская область получит дополнительные средства на борьбу с омикроном

Челябинская область получит дополнительный федеральный транш на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, решение принято в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Напомним, вирулентность (способность заражать) омикрона по разным данным в 3-5 раз выше, чем у предыдущих штаммов ковида, у него меньше инкубационный период (клинические симптомы появляются уже на третий день). Основная нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», - отметил Михаил Мишустин.

Регионы дополнительно получат из федерального бюджета на борьбу с омикроном свыше 7,3 миллиарда рублей, в том числе поликлиники Челябинской области - 162 миллиона 424,3 тысячи рублей.