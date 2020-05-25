Челябинская область сохранила стабильность кредитного рейтинга

Российское рейтинговое агентство АКРА сохранило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». По оценке аналитиков, у региона есть задел для его поддержания даже на фоне сокращения собственных доходов и ожидаемого роста дефицита бюджета.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, текущий кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки региона и высокой гибкостью бюджетных расходов. Сдерживается он отдельными показателями экономического развития субъекта, а также исторически сложившейся зависимостью доходов бюджета от металлопромышленного комплекса.

При этом, по мнению аналитиков, низкий уровень долговой нагрузки региона сохранится, несмотря на перспективу прибегнуть к дополнительным заимствованиям. А ожидаемый дефицит не окажет значительного влияния на оценку бюджетного профиля области.

Кроме того, АКРА отмечает риски, связанные с прогнозируемым снижением налоговых поступлений от предприятий металлургического комплекса на фоне изменения макроэкономической ситуации. В то же время агентство полагает, что бюджетная и долговая политика области позволяет ей преодолевать кратковременное снижение собственных доходов без изменения кредитного качества.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, присвоенная аналитиками оценка – прямое отражение финансовой политики, существующей в регионе. «Низкий уровень долговой нагрузки и способность обеспечить ликвидность бюджета позволяют региону сохранять финансовую стабильность, демонстрировать надежность и кредитоспособность даже в условиях кризиса», – говорит он.

Также Андрей Пшеницын напомнил о долгосрочной практике рейтингования Челябинской области. «Мы дорожим присвоенными рейтингами, ведь они – своеобразная кредитная история региона. И у нас эта история положительная, – отметил министр. – Регулярное присвоение рейтинга влияет на условия заимствования в банках и облегчает выпуск облигаций. Поэтому мы не отказывались от оценки аналитиков даже в те годы, когда не планировали брать в долг. Считаем, что если история рейтингования долгая, то и градус доверия со стороны банков и инвесторов к субъекту выше».