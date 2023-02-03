Челябинская область является домом для 3,4 миллиона человек

Численность населения Челябинской области за прошедший год сократилась на десять с небольшим тысяч человек.

По данным на первое января 2023 года, на Южном Урале постоянно проживало три миллиона 406 тысяч 371 человек. А на начало 2022 года число жителей региона составляло три миллиона 416 тысяч 613 человек.

Предварительную оценку численности постоянного населения на первое января этого года опубликовал – с учетом итогов всероссийской переписи населения 2020 года – Челябинскстат.

Постоянными жителями городов Южного Урала, на первое января 2023 года, являлись два миллиона 813 тысяч 617 человек, сел и деревень региона – 592 тысячи 754 человека.

Интересно, что за прошедший год на десять тысяч сократилось число южноуральцев, являющихся жителями городов. Численность сельского населения сохранилась на уровне первого января 2022 года.