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Челябинские власти подвели итоги дорожного сезона 2020 года

В Челябинске по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем сезоне отремонтировали 28 объектов на площади более 750-ти тысяч квадратных метров.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, в 2020-м году к ремонту дорог применялся комплексный подход. Так, подрядчики не только меняли верхний изношенный слой асфальта на проезжих частях, но и производили замену бортового камень, понижение бордюрного камня.

«Это делалось для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда, в том числе маломобильных групп населения», - пояснили в КДХ Челябинска.

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Кроме того, в рамках программы БКАД дорожные подрядчики ремонтировали пешеходные тротуары, укладывали на некоторых участках тактильную плитку.

Также в рамках национального проекта в столице Южного Урала объекты улично-дорожной сети строились и реконструировались. Данные работы выполнялись на участке улицы 250-летия Челябинска от Татищева до Академика Макеева; на перекрестке Блюхера и Дарвина; на улице Татищева – от улицы 250-летия Челябинска до Комсомольского проспекта (1,11 километра).

«Два объекта строительства на улице Татищева являются переходящими. В 2021-м году в рамках БКАД работы будут продолжены на участках от улицы Петра Столыпина до улицы Петра Сумина (0,9 километра) и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта (0,3 километра)», - рассказали в городском комитете дорожного хозяйства.

По программе развития улично-дорожной сети в 2020-м году в Челябинске также проводились строительные работы на улице Александра Шмакова (на участке между Краснопольским проспектом и улицей Молодежной).

«В этом году в Челябинске велось строительство двух транспортных развязок. В рамках БКАД завершился первый этап работ на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта (0,7 километра). По программе развития улично-дорожной сети на Братьев Кашириных начата третья очередь строительства транспортной развязки (1,6 километра – надземная часть; 1,4 километра – съезды/заезды)», - прокомментировали в КДХ Челябинска.

Также в результате реализации программы развития улично-дорожной сети в областном центре был реконструирован путепровод на перекрестке улиц Монтажников и Морской, в районе ООО «Мечел-Кокс» (0,28 километра).

В конце ноября было завершено строительство надземного пешеходного перехода на Свердловском тракте, в районе Челябинского завода тракторных трансмиссий. Работы были начаты еще в 2011-м году в рамках осуществления контракта по строительству транспортной развязки на пересечении улицы Новомеханической, Свердловского и Комсомольского проспектов.

В этом году подрядчик закончил долгожданный переход: осуществил покраску металлических поверхностей, укладку поликарбоната (на площади 1700 квадратных метров), асфальтирование, установил 26 светильников.

«В общей сложности в 2020-м году в Челябинске в результате реализации нацпроекта и других программ, а также по просьбам жителей было оборудовано 14 наземных пешеходных переходов, а также 15 светофорных объектов», - рассказали в комитете дорожного хозяйства.

В нынешнем году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС был проведен ремонт центральной части города. Благоустройство велось на 21-й улице. Дорожное покрытие ЩМА-16 появилось на площади 353 тысячи 63 квадратных метра, тротуарная плитка была уложена на площади 89 тысяч 578 «квадратов».

Также в этом году на 11 объектах Челябинска проводился комплексный ремонт улично-дорожной сети.

«Все поступившие замечания в рамках своей компетенции мы старается оперативно решать. Деятельность подрядных организаций находится на постоянном контроле. За несоблюдение обязательств подрядчикам предъявляются штрафные санкции, выписываются предписания», - подчеркнули в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

В КДХ города отметили также, что несмотря на планомерно проводимую работу, направленную на развитие и совершенствование улично-дорожной сети города, нерешенных задач по-прежнему остается очень много.

«Многие вопросы прорабатываются и реализуются совместно с общественностью, представителями Общероссийского народного фронта», - сообщили в комитете.