ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинских предпринимателей приглашают повысить финансовую грамотность

Экономика
Сегодня, 16:38
Размер текста

В Челябинской области 19-20 ноября состоится масштабное онлайн-мероприятие – фестиваль «Финансовая грамотность предпринимателей». Участие – бесплатное. Организатором выступает Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», информационным партнером является «Урал-пресс-информ».

В мероприятии примут участие федеральные спикеры и эксперты финансовой сферы, представители банков, институтов поддержки бизнеса, Министерства экономического развития Челябинской области, регионального отделения Банка России по Челябинской области, управления налоговой службы и других органов, бизнес-сообщества.

Фестиваль будет интересен как действующим индивидуальным предпринимателям и профильным специалистам компаний, так и тем, кто только планирует начать бизнес, выбирает форму организации и задумывается над получением статуса самозанятого.

В течение двух дней более 20 топовых экспертов расскажут об основах финансового планирования бизнеса, доступных кредитных, финансовых и инвестиционных возможностях, в том числе действующих областных программах поддержки.

Также в рамках мероприятия спикерами будут рассмотрены актуальные вопросы, волнующие деловое сообщество, такие как: блокировка бизнес-счетов, оптимизация налогообложения, условия кредитования бизнеса и его спасения от разорения в случае отсутствия финансовой возможности оплаты кредитов (займов), получение реструктуризации кредитной задолженности, "кредитных каникул".

Участники узнают, как привлечь деньги для запуска проекта с помощью краудфандинга и получить проектное финансирование, познакомятся с такими понятиями, как лизинг, факторинг, овердрафт и иные финансовые продукты и научатся ими пользоваться, а также послушают о многих других возможностях.

Приглашаем 19-20 ноября принять участие в онлайн-фестивале “Финансовая грамотность предпринимателей”. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 214-99-92.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 16:44
ММК получил благодарственную грамоту Всемирной ассоциации стали
Вчера, 12:04
Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
10.11.20 17:17
Челябинские районы сэкономили бюджетные средства при заключении контрактов на благоустройство в новом году
10.11.20 12:31
Новые инвесторы создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест
10.11.20 12:05
Разработки компании «Интерсвязь» успешно конкурируют с зарубежными IT-проектами
10.11.20 11:38
ВТБ нарастил выдачи ипотеки на Южном Урале на 25%
10.11.20 09:52
Акция по ипотечному кредитованию в Челиндбанке продлится до конца ноября
09.11.20 12:56
В Челябинске осталось отыграть один контракт по благоустройству общественных пространств в 2021 году
09.11.20 11:28
ММК организует виртуальную экскурсию для гостей выставки «Металл-Экспо»
06.11.20 16:19
ВТБ запустил специальные кредиты для среднего и малого бизнеса, участвующего в исполнении госзаказа
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 15:44
Котова отменила Новый год
Новости
Сегодня, 16:53
Общество
Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона
Сегодня, 16:45
Есть мнение
Шалва Амонашвили. У порога обновления
Сегодня, 16:41
Происшествия
Цыганки из Копейска под видом покупки домашних животных «разводили» людей на деньги
Сегодня, 15:48
Культура
Челябинский театр оперы и балета представляет свою новогоднюю афишу
Сегодня, 15:29
Происшествия
ФСБ не дала начальнику колонии из Бакала поставить на поток снабжение заключенных наркотиками
Материалы рубрики
Сегодня, 15:26
Экономика
ВТБ запускает новое приложение «ВТБ Онлайн»
Сегодня, 14:08
Экономика
Реализация дорожной программы подходит к концу
Сегодня, 12:04
Экономика
ВТБ снижает ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Вчера, 12:04
Экономика
Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
10.11.20 17:17
Экономика
Челябинские районы сэкономили бюджетные средства при заключении контрактов на благоустройство в новом году
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика