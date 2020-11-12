Челябинских предпринимателей приглашают повысить финансовую грамотность

В Челябинской области 19-20 ноября состоится масштабное онлайн-мероприятие – фестиваль «Финансовая грамотность предпринимателей». Участие – бесплатное. Организатором выступает Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», информационным партнером является «Урал-пресс-информ».

В мероприятии примут участие федеральные спикеры и эксперты финансовой сферы, представители банков, институтов поддержки бизнеса, Министерства экономического развития Челябинской области, регионального отделения Банка России по Челябинской области, управления налоговой службы и других органов, бизнес-сообщества.

Фестиваль будет интересен как действующим индивидуальным предпринимателям и профильным специалистам компаний, так и тем, кто только планирует начать бизнес, выбирает форму организации и задумывается над получением статуса самозанятого.

В течение двух дней более 20 топовых экспертов расскажут об основах финансового планирования бизнеса, доступных кредитных, финансовых и инвестиционных возможностях, в том числе действующих областных программах поддержки.

Также в рамках мероприятия спикерами будут рассмотрены актуальные вопросы, волнующие деловое сообщество, такие как: блокировка бизнес-счетов, оптимизация налогообложения, условия кредитования бизнеса и его спасения от разорения в случае отсутствия финансовой возможности оплаты кредитов (займов), получение реструктуризации кредитной задолженности, "кредитных каникул".

Участники узнают, как привлечь деньги для запуска проекта с помощью краудфандинга и получить проектное финансирование, познакомятся с такими понятиями, как лизинг, факторинг, овердрафт и иные финансовые продукты и научатся ими пользоваться, а также послушают о многих других возможностях.

Приглашаем 19-20 ноября принять участие в онлайн-фестивале “Финансовая грамотность предпринимателей”. Узнать подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 214-99-92.