Челябинский цинковый завод облегчает труд металлургов

Внедряемая в цехе «Комплекс электролиза цинка» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода технология извлечения изложниц существенно облегчит труд плавильщиков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», сейчас для извлечения из изложниц однотонных и двухтонных цинковых блоков используются стальные конусы, и их необходимо удалять как можно быстрее. Это делает плавильщик с помощью кувалды. Новая система основана на интеграции выбивающих элементов с траверсой, которая извлекает блоки из изложниц. Механизация позволит ускорить как процесс выемки цинковых блоков, так и исключить ручной труд на этом этапе. Автоматическую систему извлечения блоков из изложниц предполагается запустить уже до конца 2020 года. Аналогов этому оборудованию нет, несмотря на его кажущуюся простоту.

По словам начальника плавильного отделения ЧЦЗ Михаила Бурмистрова, предприятие последовательно облегчает труд заводчан. При разработки новой технологии рассматривались различные материалы для изготовления конусов, позволяющих извлекать блоки из изложниц, и был найден оптимальный вариант. Именно комплексный подход позволил принять единственно правильное решение.