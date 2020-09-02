Челябинский цинковый завод переводит производство в цифровой формат

На Челябинском цинковом заводе в рамках программы цифровой трансформации завершилось внедрение Системы Оперативного Управления Производством (СОУП). Это программное решение является частью MES (Manufacturing Execution System – система управления производственными процессами).

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе завода, MES – это как умный дом, только на производстве. Помимо сбора всех данных и их анализа, система может контролировать и оптимизировать многие процессы и ресурсы. CОУП позволяет избежать огромного количество бумажных отчетов, Excel-документов, дублирующих данных в разных программах, и управлять производством в режиме реального времени.

«Для Челябинского цинкового завода особенно важно использование систем MES-уровня, так как наша технология зависит от множества факторов: температурного режима, состава сырья, энергопотребления и других, – отмечает начальник Управления информационных систем и автоматики Константин Большаков. – Возможности системы таковы, что руководство способно в любой момент оценить оперативную технологическую обстановку на всем предприятии, сделать соответствующие выводы и фактически мгновенно скорректировать процесс. Внедрение СОУП является плановым этапом цифровой трансформации производства и задает принципиально новый, современный стандарт управления».

В настоящее время в СОУП реализована только часть функций MES-уровня. В планах предприятия - расширение системы, реализация функции составления технологического отчета, баланса в реальном времени, переход на интеграцию с LIMS (от англ. Laboratory Information Management System, система управления лабораторной информацией).