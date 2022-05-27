Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

Челябинский предприниматель Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём учителям магнитогорской школы № 56, в которой когда-то учился сам. Педагоги стали победителями премии «Учитель - сердце школы». Конкурс проводится с 2021 года. Лучших учителей выбирают выпускники учебного заведения. Голоса отдают тем, кто запомнился профессионализмом и любовью к ученикам и своему предмету.

В этом году победителями стали два учителя математики Нина Семеновна Ионова (Герасименко) и Татьяна Михайловна Филимонова, а также учитель начальных классов Ольга Валерьевна Безмельницына.

В 2022 году премиальный фонд составил 1 680 000 рублей – это средства из дохода целевого капитала Школы №56, создание которого в начале 2020 года инициировал благодарный выпускник, сооснователь «Технониколь» Игорь Рыбаков. Тогда он вложил в эндаумент $1 млн. Позже к нему присоединились другие меценаты. Сегодня размер эндаумента составляет 63,070 млн рублей, а число дарителей превышает 20 человек.

«Каждый из нас может преображать то, как мы живем: своим вкладом, своим делом. И, конечно, для школы важно, чтобы в ней были благодарные выпускники, которые не только вовлечены в пестование учеников и учителей, но и становятся ролевыми моделями для учеников. Скажу больше: когда все хорошо, лучшее чем можно заниматься – это образование, а когда тревога и неспокойные времена, единственное чем следует заниматься, — это образование. Поэтому я занимаюсь образованием и детей и взрослых, для которых развиваю академию наук, искусств и бизнеса Х10 Academy. Давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохому места не осталось», - прокомментировал вручение премии Игорь Рыбаков.

Также во время торжественной церемонии Игорь Рыбаков поздравил старейшего учителя Школы № 56 Сергея Колобова, которому в этом году исполняется 100 лет. Легендарному учителю физики вручили 555 тысяч рублей.

Благодарность выпускникам выразила директор школы Елена Кадушкина, отметив, что очень рада тому, какими благодарными людьми становятся воспитанники учебного заведения.

Отметим, что Игорь Рыбаков входит в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. Совладелец корпорации «Технониколь» является также сооснователем «Рыбаков Фонда», технологической корпорации PRYTEK, бизнес-клуба «Эквиум», академии мастеров жизни X10 Academy, школ и детских садов Rybakov PlaySchool и сети смарт-офисов SOK. Также предприниматель активно ведёт блог и выступает на в качестве спикера на бизнес-семинарах.