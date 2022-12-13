Челябинское объединение «РТС» выиграло контракт на оснащение 24 аэропортов Индии

Челябинское НПО «Радиотехнические системы» выиграло международный конкурс для аэропортов Индии, обойдя ближайших конкурентов из Норвегии и Канады. Теперь объединению предстоит оснастить 24 воздушные гавани в Дели, Мумбаи, Бенгалуру и других крупных индийских городах. Сумма контракта составила 897 млн рублей.

«Радиотехнические системы» («РТС») будет поставлять комплекты инструментальной системы посадки ILS 734.

«До сих пор в приоритете здесь было спецоборудование производства США, Испании, Франции и Южной Кореи. Но сейчас мы можем в корне изменить эту ситуацию. Наш контракт – первый и, насколько мне известно, пока единственный на поставку в эту страну российского оборудования радиотехнического обеспечения полётов», – прокомментировал успех генеральный директор ООО НПО «РТС» Александр Долматов.

«РТС» занимался разработкой и сертификацией под требования Росавиации РФ современного высокотехнологичного «Комплекса 734», куда, помимо инструментальной системы посадки ILS 734, входят дальномерный радиомаяк DME 734, всенаправленный радиомаяк VOR 734 и маркерный радиомаяк Marker 734О, обеспечивающие безопасность воздушного движения. Затраты на разработки в размере более 4,5 миллиона рублей возместил «РТС» региональный Фонд развития промышленности.

Как сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области, делегация заказчика из Индии, государственной корпорации Airports Authority of India (AAI), под управлением которой находится 136 аэропортов страны, приехала в Челябинск изучить производство «РТС» и провела ряд официальных встреч на уровне правительства области.

Гостям рассказали, что на Южном Урале развит выпуск спецтехники для аэропортов. Миасские заводы «СпецАгрегат», «ГИРД» и целый ряд других предприятий региона создают на базе автомобилей «УРАЛ» высококачественные машины для обслуживания взлётно-посадочных полос, заправщики, трапы и другую технику.