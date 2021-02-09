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Челябинское УФАС проверит предприятие, решившее «утопить» конкурента

Компания ООО «АгроСпецСталь» пожаловалась в челябинское УФАС на действия конкурента, который, по их сведениям, распространил недостоверную информацию о работе организации. А именно – разослал письма с информацией о том, что «АгроСпецСталь» изготавливает продукцию низкого качества, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Компания указала на ООО Челябинское монтажно-наладочное управление «Спецэлеватормельмонтаж». По сведениям «АгроСпецСталь», именно эта организация путем массовой рассылки писем по электронной почте распространило сведения, которые могут порочить деловую репутацию.

«В заявлении указано, что в направленных электронных письмах речь идет о том, что «АгроСпецСталь» изготавливает продукцию низкого качества; продукция является продуктом полукустарного качества; является фирмой-подражателем; в производстве использует металл по ТУ, а не по ГОСТ… вынужден закупать продукцию, используя фирмы-однодневки с НДС. Получателям писем «настоятельно рекомендуют не заказывать продукцию и не работать с компанией ООО «АгроСпецСталь», - рассказали в челябинском УФАС.

Компания рассказала, что письма получили ООО «Объединение «Союзпищепром», ООО «Чебаркульская птица», ООО ПК «УралРесурс», ОАО «Макфа», ООО «Равис» и другие.

Вместе с тем, информация «о низком качестве продукции» затронула не только ООО «АгроСпецСталь», но и деловую репутацию производителя продукции, которым является ООО ПК «УралРесурс».

«Сейчас Челябинское УФАС России направило в адрес хозяйствующих субъектов соответствующие запросы информации для получения дополнительных сведений», - добавили в антимонопольном ведомстве.