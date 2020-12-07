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Челябинску удалось сохранить основные направления городского бюджета

Челябинску несмотря на непростые экономические условия удалось сохранить основные направления городского бюджета. В предстоящие три года в приоритете по-прежнему будут выплаты заработной платы бюджетникам, реализация национальных проектов, строительство новых социальных объектов (школ и детских садов), благоустройство, развитие зеленого фонда, экология.

Об этом сегодня, седьмого декабря, на публичных слушаниях по проекту бюджета южноуральской столицы на 2021-й год и плановый период 2022-2023, внесенному в городскую думу Челябинска 13-но ноября текущего года, заявил ее председатель Андрей Шмидт.

В 2021-м году доходы бюджета предусмотрены в размере 13,2 миллиарда рублей, расходы – 14,3 миллиарда. Дефицит составит 1,1 миллиарда рублей.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию текущего года и снижение прогноза по доходам на сумму около 500 миллионов рублей от первоначального уровня текущего года сформированный бюджет учитывает практически все запланированные, а также новые приоритеты в расходах», - сообщили в пресс-службы городской думы Челябинска.

Среди основных приоритетов - расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, на теплоэнергоресурсы (с учетом роста тарифов и на основании лимитов потребления ресурсов муниципальными учреждениями), на содержание сети существующих и вновь созданных муниципальных учреждений, в том числе по муниципальной программе «Основные направления реализации государственной политики в системе образования Челябинска».

Также в бюджете на новый год запланированы расходы на реализацию программы «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных организациях города Челябинска» (635,9 миллиона рублей), в том числе на бесплатное горячее питание учеников начальных классов, а также на дополнительное создание 2821 места в детских садах и 1 500 мест в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, предусмотрено выделение денежных средств из городской казны на участие и финансирование региональных и федеральных проектов, направленных на развитие системы образования (в том числе это «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»).

На реализацию нацпроектов только из собственных средств челябинского бюджета предполагается потратить 75,3 миллиона рублей.

По программе «Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске» планируется потратить 1057,2 миллиона рублей.

На мероприятия по контролю за эпидемиологической ситуацией и предупреждению инфекционных заболеваний (проведение дополнительных вакцинаций) предусмотрено 1875 тысяча рублей; на оснащение учреждений здравоохранения медицинским техническим оборудованием, на улучшение их материально-технического состояния (оснащение внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территорий, проведение ремонтных работ, замена и модернизация лифтов) – около 60-ти миллионов рублей.

Кроме того, в 2021-м году будет построен теплый переход между терапевтическим и хирургическим корпусом ГКБ №8.

На реализацию муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды города» в бюджете Челябинска на 2021-й год запланировано почти 150 миллионов рублей.

«Данные средства будут направлены на продолжение рекультивации городской свалки (48,7 миллиона рублей), на содержание и техническое обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов (46,1 миллиона рублей), сохранение зеленого фонда (23,3 миллиона рублей), на мероприятия по отлову и содержанию в приютах безнадзорных животных (12,4 миллиона рублей)», - сообщили в пресс-службе думы Челябинска.

Кроме того, запланированы средства для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в объеме 14 миллионов рублей, которая предусматривает обустройство в 2021-м году девяти общественных пространств.

Программа ФСГС предусматривает в том числе обновление пешеходно-тропиночной зоны по внешнему периметру в городском саду имени Пушкина, сквера «Сигнал» в Ленинском районе, сквера у ДК Строителей в Металлургическом районе, реализацию второго этапа благоустройства парка Дружбы в Тракторозаводском районе.

На реализацию наказов избирателей планируется потратить 61 миллион рублей; на модернизацию системы энергоснабжения на объектах, находящихся в муниципальной собственности (жилой фонд, социальные объекты) – 32,5 миллиона рублей.

«Обеспечены также расходы на транспортное обслуживание и льготный проезд отдельных категорий граждан; в полном объеме сохранены расходы на социальное обеспечение населения, в том числе по программе «Социальная поддержка населения города Челябинска» (280,3 миллиона рублей) и программе «Организация отдыха и занятости детей города в каникулярное время» (112,9 млн. рублей)», - рассказали в пресс-службы гордумы.

В проекте - сдача в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1520 мест в «Академ Риверсайде» и трех детских садов – по улице Гранитной, 4; улице Горького, 25-А; улице Хариса Юсупова.

При сохранении расходов на первоочередные социально-значимые мероприятия - остальные расходы, и, в первую очередь, расходы инвестиционного характера сократились. Так, на 105 миллионов рублей уменьшен объем дорожного фонда.

Власти муниципалитета намерены продолжить практику активного участия Челябинска в федеральных и региональных программах, привлекая финансовые средства для развития территории города.

Прошедший публичные слушания проект бюджета теперь ждет обсуждение на комиссиях челябинской думы, где депутаты обсудят его основные статьи, а 22-го декабря проект будет вынесен для принятия на 15-е заседание думы города.