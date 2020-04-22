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Численность обманутых дольщиков в Челябинской области сократилась на треть

Экономика
Сегодня, 13:57
Автор: 
Любовь Юрина

Численность обманутых дольщиков в Челябинской области сократилась на 39 процентов. Если год назад в области было 4 тысячи 600 дольщиков, дома которых находились в разной стадии готовности, то на сегодня их уже три тысячи 300. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Алексей Текслер.

Накануне глава региона встретился с представителями инициативной группы дольщиков строительной компании «Радуга», которые получили ключи от своих квартир. Новоселами дома стали 159 человек.

Застройщик - ООО СК «Радуга» - на условиях долевого строительства взялся за строительство жилых домов северо-западе Челябинска (в районе Краснопольской площадки). Компания привлекла средства дольщиков для возведения семи десятиэтажных многоквартирных домов. Однако их строительство фактически прекратилось в конце 2017 - начале 2018 года. При этом три из семи зданий имели очень высокую степень готовности.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом СК «Радуга». Обманутые дольщики обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой достроить дом №69 по улице Профессора Благих. Объект находился в высокой степени готовности.

«Было тяжело наблюдать, как почти готовый дом не вводится в эксплуатацию, когда застройщик сбежал, а люди остались без жилья. Поэтому решение о достройке было принято», - отметил Алексей Текслер

По решению главы региона дом №69 по ул. Профессора Благих достраивали за счет средств регионального фонда помощи ЮУ КЖСИ. За счет средств фонда в доме были проведены необходимые инженерные коммуникации. Техническое подключение провели ОАО «МРСК Урала» и МУП «ПОВВ».

Представители инициативной группы дольщиков ООО СК «Радуга» поблагодарили Алексея Текслера за то, что их дом достроили. «Договор мы заключили в 2107 году и вот, наконец, стали счастливыми обладателями квартиры. Спасибо вам, спасибо Правительству Челябинской области что не бросаете в беде и благодаря вам дольщики получают свои квадратные метры», – рассказал участник долевого строительства.

«Год назад мы начали вести активную борьбу, бегали по всем инстанциям, - поделилась участница долевого строительства Яна Попиль. - В минстрой обращались, к губернатору Текслеру, и благодаря всем усилиям, в том числе конкурсного управляющего, мы добились того, чтобы наш дом ввели в эксплуатацию. Мы прошли через банкротство, нам пришлось включаться в реестр кредиторов. И вот наконец-то получаем документы и в свои квартиры въезжаем».

Остальные шесть домов ООО СК «Радуга» будут достраиваться совместно с «ДОМ.РФ». 

В ближайшее время предстоит решить судьбу еще 33 домов с долевым участием.

«По двум из них уже есть решение. В Челябинске дом на улице Доватора, 46, будет достраиваться за счет фонда. В Миассе дольщики жилищно-инвестиционной компании получат денежную компенсацию, – отметил Алексей Текслер. - На достройку 21 дома заключены соглашения с фондом. По оставшимся домам продолжается работа». Глава региона подчеркнул, что все необходимые средства в региональном бюджете для софинансирования программы «ДОМ.РФ» заложены».

Президент РФ принял решение о докапитализации фонда «ДОМ.РФ» на 30 миллиардов рублей, а также выдаче фонду гарантий Минфина РФ на 50 миллиардов рублей.

«Собственно, эти деньги в том числе пойдут на достройку наших проблемных домов, и мы надеемся, что уже в этом году по всем домам будут приняты конкретные решения и в ближайшие год-два они будут достроены. Мы эту работу обязательно завершим. Все люди въедут в свои дома», – подчеркнул губернатор.

Напомним, в Челябинской области при поддержке «ДОМ.РФ» создан областной фонд защиты прав участников долевого строительства. «Южный Урал вошёл в пятёрку регионов, где Фонд был зарегистрирован быстрее всего», - подчеркнули в ведомстве. С помощью фонда можно будет возобновить работы на проблемных домах, либо выплатить компенсацию пострадавшим покупателям квартир.

По поручению Алексея Текслера правительство региона ежегодно в 2020 и 2021 годах будет выделять фонду из бюджета по 537,9 миллиона рублей на решение проблем дольщиков.

Генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с губернатором Алексеем Текслером отмечал успехи региона в переходе на проектное финансирование. «Мы готовы дальше развивать в Челябинской области наши программы проектного финансирования, ипотеки. Высокие результаты показывает вовлечение в оборот федеральных земель. У регионального правительства есть интерес к нашим разработкам в области формирования комфортной городской среды, будем прорабатывать каждый вопрос точечно», – отметил Виталий Мутко.

За период совместной работы с «ДОМ.РФ» на территории Челябинской области для целей жилищного строительства, в том числе комплексного освоения, предоставления многодетным семьям, развития транспортной инфраструктуры, вовлечено в оборот около двух тысяч гектаров пустующих земельных участков, уточнили в минстрое региона.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
обманутые дольщики
Челябинск
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