Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 18 миллиардов рублей

В бюджете Челябинской области на 2022 год предусмотрели более 18 миллиардов рублей на дополнительное финансирование социально значимых обязательств, поддержку муниципалитетов и компенсацию затрат, вызванных ростом инфляции. При этом дефицит региональной казны вырос на эту же сумму.

Соответствующие корректировки одобрили депутаты Законодательного собрания области 25 января 2022 года.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, структурные изменения в экономике потребовали дополнительной оценки расходов, которые появились у региона в связи с ростом цен на товары и услуги, с появлением новых социальных обязательств и необходимостью выполнять «майские» указы президента в любых геополитических условиях.

«Планируя бюджет текущего года, мы, конечно, не ожидали такой инфляции. И вполне логично, что губернатор дал установку по возможности ускорить, например, строительство социальных объектов, проведение капремонтов, чтобы снизить инфляционные издержки», – отметил глава регионального минфина.

По его словам, понадобились дополнительные ресурсы на зарплаты бюджетников (они закладывались исходя из других средних значений), добавичные расходы появились в связи с ростом размера минимального прожиточного минимума (МРОТ) и новыми ежемесячными выплатами на детей от 8 до 17 лет. Кроме того, стоит задача поддерживать муниципалитеты в решении возникающих проблем.

Всего на такие первоочередные и социально значимые обязательства региона дополнительно заложили 18 миллиардов 153,4 миллиона рублей. В качестве источников финансирования предусмотрели остатки собственных средств, что накопились у области и еще не были задействованы для расходов, а также коммерческие заимствования, которые пока предлагается запланировать исключительно для подстраховки исполнения областного бюджета.

«Опыт нашего региона в этом плане вполне красноречив: запланировать не значит взять, – пояснил Андрей Пшеницын. – Но подстраховать областной бюджет, как это было всегда, мы должны. Особенно в нынешнее, очень непредсказуемое с точки зрения происходящих событий, время».

В итоге, с учетом одобренных депутатами корректировок, доходы областного бюджета на 2022 год составят 222 миллиарда 37,1 миллиона рублей, расходы – 286 миллиарда 290,2 миллиона рублей.

С учетом вносимых изменений плановый дефицит областного бюджета на 2022 год вырастет на 18,1 миллиарда рублей и составит 64 миллиарда 253,1 миллиона рублей.

В минфине уточнили, дефицит покрывается остатками средств областного бюджета (40 миллиардов рублей), льготными инфраструктурными кредитами из федерального бюджета (14 миллиарда 878,5 миллиона рублей) и коммерческими заимствованиями (девять миллиардов 374,4 миллиона рублей).