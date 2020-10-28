Депутаты Магнитогорска обсудили земельный налог
Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) обсудили земельный налог. Вопрос касался корректировки по срокам подачи документов для юридических лиц, имеющих льготу на этот вид налога.
Предлагаемая поправка устанавливает срок подачи документов в налоговый орган не позднее 31 декабря отчетного года, а не как ранее - не позднее 1 февраля. Поправка никаким образом не отразится на поступлениях в бюджет.
Председатель городского Собрания Александр Морозов обратил внимание на потери бюджета в связи с введенными мерами поддержки малого и среднего бизнеса из-за пандемии COVID-19. Напомним, что в апреле этого года городскими властями был принят целый блок решений, направленных на уменьшение финансовой нагрузки на бизнес.
Небольшие потери от ЕНВД в текущем году есть. Например, ожидалось, что за 9 месяцев 2020 года в бюджет поступит около 107 миллионов рублей. Фактически же поступило 96 миллионов.
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