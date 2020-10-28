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Депутаты Магнитогорска обсудили земельный налог

Экономика
Сегодня, 12:58
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Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) обсудили земельный налог. Вопрос касался корректировки по срокам подачи документов для юридических лиц, имеющих льготу на этот вид налога.

Предлагаемая поправка устанавливает срок подачи документов в налоговый орган не позднее 31 декабря отчетного года, а не как ранее - не позднее 1 февраля. Поправка никаким образом не отразится на поступлениях в бюджет.

Председатель городского Собрания Александр Морозов обратил внимание на потери бюджета в связи с введенными мерами поддержки малого и среднего бизнеса из-за пандемии COVID-19. Напомним, что в апреле этого года городскими властями был принят целый блок решений, направленных на уменьшение финансовой нагрузки на бизнес.

Небольшие потери от ЕНВД в текущем году есть. Например, ожидалось, что за 9 месяцев 2020 года в бюджет поступит около 107 миллионов рублей. Фактически же поступило 96 миллионов.

 

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Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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