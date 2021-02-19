Доходы от налога на самозанятых южноуральцев будут получать муниципалитеты

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Доходы от налога на самозанятых южноуральцев будут получать муниципалитеты

В Челябинской области доходы от налога на самозанятых граждан будут получать муниципалитеты. С такой инициативой выступил глава региона Алексей Текслер.

Изменения в статью 10-1 регионального закона «О межбюджетных отношениях в Челябинской области», подготовленные минфином, депутаты регионального Заксобрания рассмотрят на ближайшем заседании 25-го февраля.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, инициативу по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых Алексей Текслер, являющийся председателем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», в декабре 2020 года озвучил на заседании Госсовета. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с комиссией проработать это предложение.

Параллельно с проработкой вопроса с федеральными коллегами, Челябинская область уже сейчас – в феврале 2021 года – реализует предложенный подход на территории региона: средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.

Дотации муниципалитетам будут перечисляться ежеквартально.

Как неоднократно отмечал Алексей Текслер, поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где люди живут и работают – в конкретных муниципалитетах.

Чем больше граждан будут зарегистрированы как самозанятые и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше дотаций получит территория.

С 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – «налог на профессиональный доход».

На 31 декабря 2020 года на учете в Челябинской области в качестве самозанятых было зарегистрировано 33 тысячи 858 человек.

На 1 февраля 2021 года - 37 тысяч 160 человек (+3 302 человека за месяц).

Только в январе текущего года поступления от налога на самозанятых в Челябинской области превысили 26 миллионов рублей, из которых более 16 миллионов зачислены в областной бюджет (остальные средства – в ФОМС).

Как отмечают в пресс-служба правительства региона, передача поступлений от налога на профессиональный доход на муниципальный уровень – это часть последовательной политики губернатора Алексея Текслера по стимулированию муниципалитетов к поддержке и развитию предпринимательства в территориях области и увязке этой работы с пополнением местных бюджетов: чтобы у муниципалитетов были деньги для решения вопросов местного значения.

В 2019 году по инициативе Алексея Текслера были изменены пропорции зачисления «упрощенки» – долю муниципалитетов увеличили на 10% (до 60%). С учетом динамики поступлений налога по итогам 2020 года данное решение полностью доказало свою эффективность.