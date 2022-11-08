Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов

Продажи товарной металлопродукции по Группе ПАО «ММК» за девять месяцев этого года превысили восемь миллионов тонн, и 83 процента пришлось на «домашние» регионы (внутренний рынок и СНГ).

Доля продаж премиальной продукции выросла до 44-х процентов (41,8 процента - по итогам 2021 года); такую же долю занимают продажи горячекатаного проката, и здесь 12 процентов пришлось на сортовой прокат и заготовку.

Такую информацию начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Денис Черненко озвучил на конференции «Российский рынок металлов», которая состоялась седьмого ноября в рамках «Недели металлов в Москве».

Представитель ММК обозначил основные тренды на российском рынке плоского проката и возможные направления развития продаж компании. На фоне спада на мировых рынках, который только набирает обороты, российский рынок с середины 2022 года демонстрирует восстановление спроса. По итогам девяти месяцев металлопотребление в России выросло к аналогичному периоду 2021 года на 4,8 процента. Это дает основания ожидать, что даже с учетом сезонного торможения спроса в конце года снижение может не превысить минус два процента по итогам года. Основными драйверами роста металлопотребления в России в текущем году выступили строительный сектор - за счет инерционного роста на фоне господдержки, а также трубная отрасль, поставляющая продукцию для крупных трубопроводных проектов.

Говоря о возможных направлениях развития продаж ММК, Денис Черненко отметил, что ММК последовательно реализует стратегию «Фокус на клиентов», увеличивая продажи через собственную сбытовую сеть «Торговый дом ММК», развивая цифровые каналы сбыта, совершенствуя систему логистики и постоянно совершенствуя свою продукцию, предлагая новые решения, ориентируясь на потребности рынка.

В рамках развития ООО «Торговый дом ММК» и системы сервисных металлоцентров продолжается планомерное расширение географии присутствия обособленных подразделений. Так, в 2022 году дополнительно к 33-м уже существующим обособленным подразделениям было открыто еще три - в Астрахани, Кургане и Оренбурге. В планах - открытие подразделений в Ижевске и южных регионах РФ. Развивается направление розничных продаж: на сегодняшний день работают розничные склады Торгового дома ММК в Магнитогорске, Уфе и Сибае, в октябре 2022 года открылся склад в Москве. В перспективе планируется выход на рынки Белорецка, Астрахани, Иркутска, а также открытие еще одного розничного склада в Уфе. Особое значение имеет формирование цифровых маркетинговых каналов. С апреля прошлого года запущен корпоративный Маркетплейс, с площадки которого за девять месяцев текущего года продано 25,6 тысячи тонн проката, привлечено тысяча 345 новых клиентов, размещено почти четыре тысячи заказов.

В рамках стратегического развития системы логистики в июле 2022 года начал работу производственно-логистический центр ПАО «ММК» в ОЭЗ «Тольятти», способный одновременно хранить и обрабатывать 150 тысяч тонн металлопродукции. Пуск ПЛЦ обеспечивает реализацию логистической концепции «точно в срок» с доставкой продукции до клиента в течение всего одного-двух дней. В декабре этого года в центре планируется запуск услуги продольного раскроя металла, в феврале 2023 года – поперечного. А уже сегодня ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, распаковке и переупаковке металлопродукции.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, укреплению позиций ММК на рынке способствует развитие продуктовой линейки и расширение продаж в сегменте премиальной продукции, в частности для строительной отрасли. Освоен выпуск оцинкованного проката для изготовления холоднопрофилированных изделий для строительства, развиваются продажи горячекатаного проката для строительных конструкций и проката с полимерным покрытием «премиум» сегмента. Среди новых решений отмечено освоение производства горячекатаного проката из марок стали повышенной коррозионной стойкости и проката с функциональным полимерным покрытием, практически не имеющим аналогов в России.