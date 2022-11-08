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08.11.2022

Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов
ММК
Экономика
08.11.2022 10:48

Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов

О динамике продаж Магнитки представитель комбината рассказал на «Неделе металлов в Москве»

Продажи товарной металлопродукции по Группе ПАО «ММК» за девять месяцев этого года превысили восемь миллионов тонн, и 83 процента пришлось на «домашние» регионы (внутренний рынок и СНГ).

Доля продаж премиальной продукции выросла до 44-х процентов (41,8 процента - по итогам 2021 года); такую же долю занимают продажи горячекатаного проката, и здесь 12 процентов пришлось на сортовой прокат и заготовку.

Такую информацию начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Денис Черненко озвучил на конференции «Российский рынок металлов», которая состоялась седьмого ноября в рамках «Недели металлов в Москве».

Представитель ММК обозначил основные тренды на российском рынке плоского проката и возможные направления развития продаж компании. На фоне спада на мировых рынках, который только набирает обороты, российский рынок с середины 2022 года демонстрирует восстановление спроса. По итогам девяти месяцев металлопотребление в России выросло к аналогичному периоду 2021 года на 4,8 процента. Это дает основания ожидать, что даже с учетом сезонного торможения спроса в конце года снижение может не превысить минус два процента по итогам года. Основными драйверами роста металлопотребления в России в текущем году выступили строительный сектор - за счет инерционного роста на фоне господдержки, а также трубная отрасль, поставляющая продукцию для крупных трубопроводных проектов.

Говоря о возможных направлениях развития продаж ММК, Денис Черненко отметил, что ММК последовательно реализует стратегию «Фокус на клиентов», увеличивая продажи через собственную сбытовую сеть «Торговый дом ММК», развивая цифровые каналы сбыта, совершенствуя систему логистики и постоянно совершенствуя свою продукцию, предлагая новые решения, ориентируясь на потребности рынка.

В рамках развития ООО «Торговый дом ММК» и системы сервисных металлоцентров продолжается планомерное расширение географии присутствия обособленных подразделений. Так, в 2022 году дополнительно к 33-м уже существующим обособленным подразделениям было открыто еще три - в Астрахани, Кургане и Оренбурге. В планах - открытие подразделений в Ижевске и южных регионах РФ. Развивается направление розничных продаж: на сегодняшний день работают розничные склады Торгового дома ММК в Магнитогорске, Уфе и Сибае, в октябре 2022 года открылся склад в Москве. В перспективе планируется выход на рынки Белорецка, Астрахани, Иркутска, а также открытие еще одного розничного склада в Уфе. Особое значение имеет формирование цифровых маркетинговых каналов. С апреля прошлого года запущен корпоративный Маркетплейс, с площадки которого за девять месяцев текущего года продано 25,6 тысячи тонн проката, привлечено тысяча 345 новых клиентов, размещено почти четыре тысячи заказов.

В рамках стратегического развития системы логистики в июле 2022 года начал работу производственно-логистический центр ПАО «ММК» в ОЭЗ «Тольятти», способный одновременно хранить и обрабатывать 150 тысяч тонн металлопродукции. Пуск ПЛЦ обеспечивает реализацию логистической концепции «точно в срок» с доставкой продукции до клиента в течение всего одного-двух дней. В декабре этого года в центре планируется запуск услуги продольного раскроя металла, в феврале 2023 года – поперечного. А уже сегодня ПЛЦ предоставляет услуги по хранению, распаковке и переупаковке металлопродукции.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, укреплению позиций ММК на рынке способствует развитие продуктовой линейки и расширение продаж в сегменте премиальной продукции, в частности для строительной отрасли. Освоен выпуск оцинкованного проката для изготовления холоднопрофилированных изделий для строительства, развиваются продажи горячекатаного проката для строительных конструкций и проката с полимерным покрытием «премиум» сегмента. Среди новых решений отмечено освоение производства горячекатаного проката из марок стали повышенной коррозионной стойкости и проката с функциональным полимерным покрытием, практически не имеющим аналогов в России.

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04.11.2022 13:06

Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области

04.11.2022 12:45

В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды

04.11.2022 12:06

Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс

04.11.2022 10:16

Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда

04.11.2022 08:54

Челябинская гумколонна придет на место вовремя

04.11.2022 02:27

Православные отметят четвертого ноября праздник Казанской иконы Божией Матери

03.11.2022 23:11

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

03.11.2022 21:15

С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой

03.11.2022 20:50

В День народного единства в Челябинской области – снег, местами сильный

03.11.2022 20:37

Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области

03.11.2022 19:17

Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)

03.11.2022 18:55

Челябинская область отметит День народного единства

03.11.2022 17:49

В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14

03.11.2022 17:29

Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

03.11.2022 17:20

Челябинская ДЮСШ по техническим видам спорта ждет новую трассу

03.11.2022 16:43

Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи

03.11.2022 16:34

Форум о наследии нагайбаков провели в Челябинской области

03.11.2022 16:28

Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле

03.11.2022 16:19

Казанская икона Божией Матери станет единственным экспонатом выставки в Челябинске

03.11.2022 16:18

Челябинская филармония налаживает сотрудничество с Кореей

03.11.2022 16:04

В ноябре пенсию в Челябинской области начали доставлять досрочно

03.11.2022 16:00

Ипотечное страхование: сколько стоит и кого защищает

03.11.2022 15:57

«Подъемные» для педагогов Златоуста

03.11.2022 14:34

Окончание СВО может стать новым Днем народного единства

03.11.2022 14:20

Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России

03.11.2022 12:24

Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС

03.11.2022 12:23

За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо