ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%

Экономика
Сегодня, 11:13
Размер текста

По данным, опубликованным Ассоциацией факторинговых компаний, по итогам первого полугодия 2020 года доля рынка ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе выросла на 18% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В результате портфель компании в регионе достиг 72 миллиардов рублей и составил 57% суммарного портфеля факторов.

В целом по итогам первого полугодия порядка 90% портфеля ВТБ Факторинг сформировали региональные предприятия, что составляет более 186 миллиардов рублей. По доле рынка компания лидирует в Санкт-Петербурге и шести федеральных округах.

В Приволжском федеральном округе рост составил 2,5%, благодаря чему портфель ВТБ Факторинг превысил 24 миллиарда рублей, а доля рынка приблизилась к 55%. Отличные результаты ВТБ Факторинг показал в Центральном (доля – 50,2%) и Дальневосточном (доля – 41,7%) округах. Суммарный портфель в Северо-западном федеральном округе и Санкт-Петербурге составил треть факторингового портфеля региона (доля – 33,04%).

«ВТБ Факторинг традиционно уделяет большое внимание доступности передовых факторинговых решений на всей территории России. Компания имеет представительства в 15 городах, включая Москву. Широкая региональная диверсификация бизнеса является частью стратегии вовлечения в периметр факторинга максимально возможного количества подрядчиков и поставщиков крупнейших компаний страны. А беспрецедентно высокий процент бизнеса за пределами столицы – закономерный результат использования современных технологических возможностей, которые предоставляют такие факторинговые онлайн-платформы, как GetFinance, и системы электронного документооборота», – отметил генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

Справка:

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам первого полугодия 2020 года объем предоставленного финансирования превысил 366 миллиардов рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 31%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
Вчера, 10:04
ВТБ Капитал Инвестиции и ММК обсудили с инвесторами перспективы металлургической отрасли
Экономика
12.08.20 10:12
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
Экономика
11.08.20 10:09
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Экономика
06.08.20 15:20
ВТБ планирует открыть 100 новых офисов
12.08.20 12:47
Компания «Интерсвязь» максимально упростила процедуру оплаты коммунальных услуг для южноуральцев
12.08.20 11:19
20 августа пройдет онлайн – конференция «Самозанятые граждане. Новые возможности в предпринимательстве» от ЮУТПП
12.08.20 10:12
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
11.08.20 15:40
ММК стал еще больше тратить на благотворительность и соцпрограммы
11.08.20 10:50
Абоненты Билайн могут пользоваться безлимитным интернетом в Крыму, Севастополе и поездках по другим городам России при регистрации в сетях других операторов
11.08.20 10:14
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
11.08.20 10:09
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
10.08.20 16:42
Челиндбанк объявил об акции для торгово-сервисных предприятий
10.08.20 11:15
В Челябинске заключено четыре контракта на ремонт подземных переходов на площади Революции
06.08.20 20:12
Главные особенности маркетплейсов
Экономика
Сегодня, 11:12
Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Новости
Сегодня, 12:30
Федерация
“Бесплатная мойка лиц” не пройдет: в России ужесточат наказание за автохулиганство
Сегодня, 11:43
Федерация
“Молодежь развращена”: Чубайс предложил платить за образование детей после 3 класса
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Общество
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 20:09
Среда обитания
За очистку южноуральских водоемов возьмутся добровольцы и дайверы-профессионалы
Материалы рубрики
Вчера, 10:24
Экономика
Южноуральские аграрии бросили все силы на заготовку кормов
12.08.20 12:47
Экономика
Компания «Интерсвязь» максимально упростила процедуру оплаты коммунальных услуг для южноуральцев
12.08.20 10:12
Экономика
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
11.08.20 10:14
Экономика
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
11.08.20 10:09
Экономика
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Теги
ВТБ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика