Доля ВТБ Факторинг на рынке Уральского федерального округа превысила 50%

По данным, опубликованным Ассоциацией факторинговых компаний, по итогам первого полугодия 2020 года доля рынка ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе выросла на 18% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В результате портфель компании в регионе достиг 72 миллиардов рублей и составил 57% суммарного портфеля факторов.

В целом по итогам первого полугодия порядка 90% портфеля ВТБ Факторинг сформировали региональные предприятия, что составляет более 186 миллиардов рублей. По доле рынка компания лидирует в Санкт-Петербурге и шести федеральных округах.

В Приволжском федеральном округе рост составил 2,5%, благодаря чему портфель ВТБ Факторинг превысил 24 миллиарда рублей, а доля рынка приблизилась к 55%. Отличные результаты ВТБ Факторинг показал в Центральном (доля – 50,2%) и Дальневосточном (доля – 41,7%) округах. Суммарный портфель в Северо-западном федеральном округе и Санкт-Петербурге составил треть факторингового портфеля региона (доля – 33,04%).

«ВТБ Факторинг традиционно уделяет большое внимание доступности передовых факторинговых решений на всей территории России. Компания имеет представительства в 15 городах, включая Москву. Широкая региональная диверсификация бизнеса является частью стратегии вовлечения в периметр факторинга максимально возможного количества подрядчиков и поставщиков крупнейших компаний страны. А беспрецедентно высокий процент бизнеса за пределами столицы – закономерный результат использования современных технологических возможностей, которые предоставляют такие факторинговые онлайн-платформы, как GetFinance, и системы электронного документооборота», – отметил генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

Справка:

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. По итогам первого полугодия 2020 года объем предоставленного финансирования превысил 366 миллиардов рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 31%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.