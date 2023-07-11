ФРП выдаст ММК пять миллиардов рублей на создание крупного литейно-кузнечного цеха

Фонд развития промышленности в рамках ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписал соглашение о финансировании проекта Группы ММК (Магнитогорск, Челябинская область) по производству валков для прокатных станов.

В рамках соглашения ФРП предоставит льготный займ в размере пяти миллиардов рублей под один процент годовых предприятию «Механоремонтный комплекс», входящему в группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Средства пойдут на создание литейно-кузнечного цеха.

Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и директор ООО «МРК» Олег Ширяев - в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера, на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

«С привлечением займа Фонда развития промышленности на пять миллиардов рублей предприятие создаст новый цех литейно-кузнечной продукции с полным циклом производства. Его мощность составит около 24 тысяч тонн изделий в год. В частности, там будут изготавливать кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритную прессовую поковку весом до 90 тонн», – отметил Роман Петруца.

Новый цех литейно-кузнечной продукции будет включать в себя литейный участок для производства слитков, кузнечно-прессовый участок для производства поковок, участок термической обработки для термообработки поковок и готовых кованых валков, участок механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки кованых валков.

«По нашим оценкам, в 2022 году более 80 процентов отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков занимали зарубежные производители. С помощью финансирования ФРП мы запустим новый цех, и после выхода на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%. Общий объем инвестиций в проект превысит 14 миллиардов рублей», – сообщил Олег Ширяев.

Как отметил Алексей Текслер, это серьезный, крупный проект подразделения ММК.

«В настоящее время есть потребность в специальном оборудовании – валках для станов холодной прокатки. Сегодня 80% таких валков изготавливается за границей, поэтому у наших металлургических предприятий серьезная потребность в них. Этот проект уникальный, он позволит существенно снизить потребность в импортных валках. В сегодняшних условиях для развития металлургии в нашей стране – один из важнейших, ключевых проектов. Чуть больше года, и он будет реализован», – сказал глава региона.

Как отмечают в Фонде развития промышленности, основными потребителями продукции станут крупные металлургические предприятия, среди которых «ММК», «Северсталь», «ВСМПО-Ависма», «Красный октябрь», «Мечел», «ЧТПЗ», «НЛМК» и «Евраз».