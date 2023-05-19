19.05.2023
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
19.05.2023
Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
19.05.2023
На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
Предприятия Русской медной компании работают в штатном режиме
08.12.2022
Каждый второй челябинец не ощутил на себе западных санкций
23.03.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики в условиях санкций
01.03.2022
Под санкции Евросоюза попали еще 26 российских чиновников и бизнесменов
25.02.2022
В СберБанке ответили на главные вопросы, связанные с введением санкций
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023