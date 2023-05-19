Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией

Великобритания расширила российский санкционный список, добавив в него более восьми десятков юридических и физических лиц. В санкционный список попали несколько производителей меди, а также Русская медная компания и ее основной акционер. Группа РМК заранее реализовала комплекс мер для минимизации негативного влияния санкций на деятельность предприятий, сообщили в компании.

«Правительство Великобритании 19 мая на официальном сайте опубликовало очередной санкционный список. Согласно ему ограничения введены в отношении 86 юридических и физических лиц, ведущих свою деятельность в РФ. В том числе в список внесены АО «Русская медная компания» и председатель Совета директоров компании Игорь Алтушкин», - отметили в пресс-службе РМК.

В компании напомнили, что режим санкций в отношении российских компаний и частных лиц действует уже не один год. Группа РМК реализовала комплекс мер для минимизации негативного влияния этого режима, чтобы сохранить производство, обеспечить исполнение обязательств перед контрагентами и партнёрами и продолжить реализацию социальных и благотворительных инициатив на территориях присутствия.

«Влияние новых ограничений на деятельность компании ещё предстоит оценить, - считают в РМК и добавляют. - Управляющая компания и предприятия Группы РМК работают в штатном режиме».

Под санкции подпали также восемь компаний, связанных с производством металлов в России, в том числе «Магнитогорский металлургический комбинат», «Челябинский металлургический комбинат», «УК Мечел-Сталь», «Трубная металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания».