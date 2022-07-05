«Иннопром-2022»: Текслер предложил Мантурову расширить сеть торговых представительств России в Африке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в координационной сессии главы минпромторга РФ Дениса Мантурова и торговых представителей России в иностранных государствах.

Мероприятие состоялось в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Участники обсудили системные меры поддержки внешней торговли, результаты деятельности системы торговых представительств и планы по ее развитию.

Алексей Текслер поделился опытом внешнеэкономической деятельности региона и взаимодействия с торговыми представительствами.

«Помимо лидерства в отдельных направлениях промышленности, в Челябинской области работает крупный агропромышленный комплекс, - отметил Алексей Текслер. - Мука, которая у нас производится, крупы, макароны компаний «Макфа», «Увелка», являющихся лидерами по продажам во многих странах, экспортируется по всему миру, в первую очередь в страны СНГ. Если смотреть прошлый год, экспорт из Челябинской области вырос на 76 процентов по отношению к предыдущему году и составил около 7,5 миллиарда долларов, а в общем внешний объем торгового оборота составил 11 миллиардов долларов. Это неплохие позиции».

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Глава региона уточнил, что по итогам 2021 года область поднялась на пять позиций в рейтинге субъектов РФ по объемам экспорта и заняла 13-е место, а также седьмое место по несырьевому неэнергетическому экспорту. Доля экспорта Челябинской области в российском экспорте составляет около двух процентов.

«Большая часть нашего экспорта - около 80 процентов - это страны, которые сегодня мы называем дружественными. Это страны СНГ, Китай, Индия, Турция, Египет, ряд других стран. Сегодня мы наблюдаем небольшой спад, но в основном это связано не с ограничениями, а с тем, что курс доллара не позволяет эффективно работать на международных рынках, - пояснил Алексей Текслер. - Надеюсь, что эта ситуация будет исправляться».

Губернатор добавил, что за последние несколько лет регион активно работает с торговыми представительствами по ключевым странам. Это Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Турция, Таджикистан, Египет, Азербайджан.

«Всегда нам помогают организовать необходимые встречи, контракты, решать различные вопросы по запросам бизнеса. Через торговых представителей мы продвигаем не только крупный бизнес, но и наш малый и средний бизнес», - сказал Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, благодаря услугам Центра поддержки экспорта Челябинской области при взаимодействии с торговыми представителями в прошлом году заключено 102 экспортных контракта 72 субъектами малого и среднего бизнеса.

«Сегодня приоритет для нас - это развитие новых рынков», - подчеркнул Алексей Текслер и предложил рассмотреть возможность расширения сети торговых представительств, в первую очередь, в странах Африки.

Также глава региона предложил стандартизировать информацию о странах, где присутствуют торговые представительства, их финансовой системе, банках, других особенностях.

«Не всегда нам хватает такого аналитического материала, чтобы понять интерес к той или иной стране, сориентировать наших производителей. Но самое главное, расширение рынков сбыта - это наша общая задача. Уверен, что мы с ней справимся, несмотря ни на какие сложности», - резюмировал губернатор.