Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

В Челябинске немало объектов незавершенного строительства, изъятых властями через суды, в дальнейшем оказываются невостребованными у потенциальных покупателей.

Так, в мэрии уже неоднократно сообщали о срыве аукционов по продаже недостроев в связи с отсутствием желающих в них участвовать.

По этой причине власти, например, не сумели продать с молотка недостроенное здание на улице Труда, которое задумывалось как спортивно-развлекательный комплекс. Аукцион должен был состояться 24-го мая, но, как сообщила сегодня, 30-го мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, он не состоялся, так как на участие в нем никто не заявился.

По словам чиновницы, по состоянию на 30-е мая, администрация Челябинска получила 28 вступивших в силу судебных решений в отношении 30-ти объектов незавершенного строительства.

По десяти недостроям сейчас проводятся аукционы, в том числе по трем – повторно (в связи с тем, что ранее они не состоялись), среди «повторников» и недостроенный спорткомплекс на Труда.

«В отношении шести объектов незавершенного строительства принято решение о проведении аукциона. В настоящее время идет оценка. Это адреса: Свердловский тракт, пересечение Труда и Энгельса, проспект Победы, Городская, Северный Луч. Планируемая дата проведения аукциона – июль 2022-го года», - сообщила Надежда Рыльская.

Также замглавы города доложила, что три объекта незавершенного строительства в рамках проектов правовых актов о проведении аукциона сейчас проходят процедуру согласования в администрации.

«И четыре объекта мы готовим к будущему проведению аукционов, поскольку есть основания пока их не выставлять», - сказала Надежда Рыльская.