Как избежать мошенничества на рынке кредитов и банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, третьего октября, в 20.00 и в воскресенье, четвертого октября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие решения были приняты на внеочередной конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: почему Банк России на очередном заседании совета директоров оставил ключевую процентную ставку без изменений; кто стал победителем конкурса регионального министерства промышленности на звание лучшего в плане благоустройства заводских территорий; какие возможности скрывает в себе «умный» домофонный ключ; каких мошеннических действий в сфере предоставления кредитов и операций с банковскими картами следует сегодня опасаться.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.