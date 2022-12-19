КАК СОКРАТИТЬ СВОИ РАСХОДЫ НА БЕНЗИН ПРИ ПОМОЩИ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

Одна из главных статей расходов любого автомобилиста – это топливо для транспортного средства. При активной эксплуатации авто заправляться приходиться регулярно, причем не всегда на одних и тех же АЗС. В экстренной ситуации, во время путешествия или длительной командировки, иногда необходимо пользоваться услугами тех компаний, автомобильные заправочные станции которых оказались ближе всего.

Современная кредитная карта для автомобилистов с кэшбэком позволяет не только с комфортом рассчитываться на заправках, но и получать за это приятное вознаграждение. Длительный срок хранения бонусов (до 3-х лет) позволяет накопить приличную сумму, чтобы потратит ее:

- на ремонт автомобиля;

-покупку запасных частей и расходных материалов;

-приобретение автокосметики и прочих необходимых товаров для обслуживания своего транспортного средства.

Чтобы понимать, как именно происходит начисление и не путаться в сложных формулах, рекомендуется отдавать предпочтение картам, у которых 1 заработанный балл по кэшбеку приравнивается к 1 реальному рублю.

Годовая прибыль при активном использовании специальной кредитной карты для владельцев авто может составить более 20 000 рублей. Если не нужны запасные части или ремонт, эту сумму можно потратить на бензин или оплату парковки.

Максимальный размер кэшбека при использовании такой карты может составлять до 10%. Начисляется он за траты по основным категориям: покупки на АЗС, оформление полиса автострахования. Средний размер кэшбека можно получить при оплате прочих автоуслуг (мойки, платные дороги, шиномонтаж). Любые другие транзакции принесут минимальный кэшбек.

Оформить карту для автомобилистов онлайн

Большинство современных банков постепенно переходят к удаленному оказанию услуг и оформлению договоров. Это позволяет обслуживать клиентов в отдаленных регионах, повышает комфортность и скорость оформления сделок. Не исключение и карты для автомобилистов, которые можно оформить онлайн через приложение или на сайте банка.

Такое решение избавляет от стояния в очередях. Оформить карту можно дома, в офисе, на вахте или посреди автомагистрали - в любом месте, где удобно и нужно. Если потребуется консультация, ее легко получить онлайн. Квалифицированный специалист объяснит все нюансы условий договора, подскажет, как правильно заполнить анкету и как получить максимальную выгоду при использовании кредитной карты будущем.

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