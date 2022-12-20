ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ОТ ТИНЬКОФФ – КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГИ

Многие люди нуждаются в крупных покупках и улучшении финансового положения, особенно в трудных жизненных ситуациях. Ими могут стать смена места работы, переезд в другой город, ремонт квартиры и многое другое. Неплохим вариантом в этом случае станет оформить кредитную карту без справок в банке Тинькофф. Сделать это пользователи могут в дистанционном режиме, отправив заявку с сайта или в мобильном приложении. При необходимости можно воспользоваться помощью квалифицированных менеджеров. Обратившись за подобным кредитным продуктом в Тинькофф, вы гарантированно получите мгновенное решение, предоставление лишь одного документа (паспорта) и бесплатную доставку карты по указанному адресу.

Условия использования кредитной карты от Тинькофф

Специализированная кредитная карта Тинькофф Платинум станет прекрасным решением для любого клиента. Оформить ее в банке могут совершеннолетние граждане. Их порадуют оптимальные условия использования продукта. Среди них можно выделить:

выгодную процентную ставку – от двенадцати процентов годовых;

льготный период в течение 55 дней;

возврат денежных средств, бонусы и кэшбеки за разные виды покупок;

кредитный лимит до 700 тысяч российских рублей;

120 дней периода за погашение других кредитных продуктов данной картой;

возможность пользоваться без процентов в течение года при покупке определенных товаров в рассрочку (одежда, техника и другое).

Такие условия станут комфортными и выгодными для любого клиента. Он может пользоваться картой Тинькофф Платинум, и притом получать неплохую выгоду в виде бонусов и кэшбеков. При необходимости специалисты проконсультируют вас относительно интересующих вопросов.

Особенности и преимущества

Сейчас многие пользователи предпочитают оформлять кредитную карту Тинькофф Платинум вследствие ее множества положительных особенностей. Это лучший вариант для рассрочки и безналичных покупок. Также преимуществами продукта выступают:

моментальное решение сотрудниками банка о выдаче карты;

отсутствие необходимости предоставления справок о доходах;

не нужно искать и оформлять поручителей;

бесплатная доставка карты курьером в день обращения;

быстрое получение продукта на руки по указанному адресу в удобное время;

бесплатное обслуживание карты, если ее не использовать.

При активном использовании кредитной карты Тинькофф Платинум стоимость ее обслуживания составит 590 рублей в год. Также порадует клиентов возможность комфортного снятия или пополнения счета с помощью любых банкоматов. Сделать это можно наличными средствами или посредством применения других карт (дебетовых, кредитных).

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