Ко Дню пожилого человека пенсионеры Челябинской области получили прибавку к пенсии

Ко Дню пожилого человека, который отмечается первого октября, большинство пенсионеров Челябинской области получили единовременную выплату.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства социальных отношений области, на первое октября основной этап выплат завершен.

«Выплату в размере 700 рублей получили порядка 865 тысяч человек. На эти цели из областного бюджета выделено 605,5 миллиона рублей», - отметили в минсоце.

В дальнейшем, уточнили в ведомстве, возможны лишь единичные случаи выплат (назначение пенсии в сентябре, переезд и так далее). Вся информация, на основании которой будут проводиться выплаты, будет поступать из Пенсионного фонда.

Напомним, по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера выплату в размере 700 рублей к Дню пожилого человека получают пенсионеры в возрасте от 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Решение поддержать людей старшего поколения принял губернатор Алексей Текслер. На выплату в размере 700 рублей могут претендовать женщины, которые к первому октября 2020 года достигли возраста 55-ти лет, и мужчины, которым к указанной дате исполнилось 60 лет, получающие пенсии (независимо от вида).

Для оформления выплаты специально никуда обращаться не надо. Деньги пенсионеры получают таким же способом, как и пенсию: либо на почте, либо средства зачислены на счет в банке.