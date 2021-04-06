Компания iGranit.ru. Преимущества заказа памятников у проверенного производителя

Традиция устанавливать памятники на могилу появилась очень давно. Когда после похорон проходит год, возникает вопрос об установке памятника на могилу. Раньше заказать монумент можно было только в специализированных муниципальных конторах, в которых предлагались несколько вариантов исполнения с зафиксированными ценам. Таких контор в среднестатистическом российском городе было мало, поэтому образовывались очереди, а время изготовления памятника неоправданно затягивалось.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. На рынке ритуальных услуг огромное количество соответствующих предложений, поступающих как от крупных производителей, так и от небольших предприятий. Казалось бы, всё хорошо, выбор большой, заказывай! На самом деле всё далеко не так, потому что среди предложений огромное количество тех, которые можно причислить к категории неприемлемых. Цены на памятники часто взвинчены до предела, качество монументов оказывается, мягко сказать, не лучшим, работы по установке монумента на могилу проводятся с нарушением технологий. Многие небольшие предприятия вообще работают в полукустарных условиях. Одним словом, выбор изготовителя памятника является ключевым вопросом.

Решить эту проблему можно, обратив внимание на проверенную гранитную мастерскую iGranit.ru. Официальный сайт компании находится по ссылке https://igranit.ru. Фактически это предприятие является заводом №1 в России по изготовлению памятников. В компании создана мощная производственная база, оснащённая самым современным оборудованием для работы с камнем. Коллектив iGranit.ru – это команда профессионалов, которые имеют большой опыт в сфере производства ритуальных изделий. Над изготовлением памятников трудятся талантливые дизайнеры, художники, гравёры, резчики по камню с большим опытом. При производстве памятников применяются современные технологии, например, компьютерная гравировка.

Материалы, из которых производятся памятники, – это натуральный гранит и мрамор лучших месторождений. Весь камень проходит тщательные проверки на предмет скрытых дефектов, получает соответствующий сертификат и поступает на склад компании по прямым договорам с добывающими предприятиями. Это позволяет давать гарантии на качество памятников и снижать на них цену.