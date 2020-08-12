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Компания «Интерсвязь» максимально упростила процедуру оплаты коммунальных услуг для южноуральцев

Экономика
Сегодня, 12:47
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Лидер телекоммуникационной отрасли Челябинской области - компания «Интерсвязь» - в ходе усовершенствования мобильного приложения масштабного собственного проекта «Умный город» модернизировала сервис, позволяющий оплачивать коммунальные услуги и передавать показания приборов учёта потреблённых ресурсов.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, мобильное приложение является одной из ключевых составляющих проекта компании по цифровизации регионов своего присутствия. Десятки сервисов, разработанных и внедрённых специалистами «Интерсвязи» уже сделали повседневную жизнь уральцев более технологичной, комфортной и безопасной. При этом особенной популярностью у пользователей пользуются сервисы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас пользователи имеют возможность оплачивать коммунальные услуги и передавать поставщикам показания приборов учета в режиме онлайн без посредников и посещения точек оплаты. Модернизация сервиса позволила передавать показания приборов учёта потреблённых ресурсов даже без их одновременной оплаты. В разработке находится функция просмотра истории переданных сведений по конкретной услуге.

По словам руководителя группы мобильной разработки компании «Интерсвязь» Рустама Гумерова, чтобы воспользоваться сервисом необходимо из списка услуг выбрать ту, которая предусматривает наличие приборов учёта, значения с которых необходимо передать. Затем заполнить графу с текущими показаниями, дату передачи и подтвердить действие. Перед непосредственной отправкой данных пользователь получит уведомление об их передаче поставщику. В настоящее время передача показаний доступна для мобильных устройств на Android, в ближайших планах – адаптация функции для iOS.

Мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» установлено на полтора миллиона смартфонов и имеет более десятка полезных социальных сервисов, среди которых, «Умные парковки», «Запись к врачу», «Вывоз мусора», «Оплата коммунальных услуг», «Умные домофоны», «Улицы онлайн», «Транспортная карта» и другие. Оно является частью проекта «Умный город Челябинск» и бесплатно доступно для скачивания в Google play и App store.

 

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