КСП Челябинской области и СП РФ приступили к проверке ФОМС, больниц и страховых

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области сегодня, 21 июня, приступили к совместной проверке со Счетной палатой Российской Федерации. Аудиторы проведут анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования региона.

Как сообщает телеграм-канал КСП, планируется проверить территориальный фонд обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации и мудучреждения области.

Мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2021 год (пункт 2.29).

Проверяющие намерены оценить уровень информационного сопровождения застрахованных лиц, проверить объемы, сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи.

Кроме того, будет проведен анализ результатов досудебной и судебной защиты прав застрахованных лиц, а также осуществлен контроль за деятельностью медицинских учреждений и страховых медицинских организаций.

Напомним, по материалам проверок КСП правоохранительными органами в 2020 году возбуждено 19 уголовных дел. Об этом сообщил председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, выступая с отчетом в Заксобрании.