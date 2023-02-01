КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе

Контрольно-счетная палата Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот и преференций в регионе.

«Приступаем к проведению экспертно-аналитического мероприятия “Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и преференций и их стимулирующего воздействия на развитие экономики Челябинской области”», - сообщает Telegram-канал региональной КСП.

В области для стимулирования отдельных отраслей экономики в 2022-2024 годах предоставляют 80 налоговых льгот и преференций.

Аудиторы проанализируют фактические объемы недополученных доходов бюджета, обусловленных предоставлением налоговых льгот и их отклонение от плана.

Будет проведен анализ наличия методик оценки эффективности налоговых расходов и качества их разработки.

Также КСП проверит наличие целевых индикаторов, позволяющих оценить эффективность применения налоговых льгот.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 2.5.6).