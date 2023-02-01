01.02.2023
КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе
01.02.2023
Расплавили «Сталь»: хоккейный клуб из Карабаша обыграл коллег из Челябинска
01.02.2023
Студентку из Челябинска шантажировали интимными фото
01.02.2023
В Челябинскую область едут медиазвезды
01.02.2023
Челябинцев приглашают побыть «В Тишине»
01.02.2023
Троицкий студент перевел незнакомке 90 тысяч рублей за неслучившийся интим
КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе
30.01.2023
КСП проверит безопасность образовательного процесса в Челябинской области
18.01.2023
В Челябинской области за первую рабочую неделю подорожали семь социально значимых продуктов
13.01.2023
КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу
26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023