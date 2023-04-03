03.04.2023
На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда
03.04.2023
В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин
02.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье апреля (18+)
02.04.2023
На станции Муслюмово при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом
17.03.2023
Мэрия Нагайбаского района – об итогах ревизии КСП: На самом деле хищений не выявлено
17.03.2023
КСП выявила многочисленные нарушения бюджетного законодательства в Нагайбакском районе
06.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
01.03.2023
Результаты проверки КСП в Ашинском районе легли в основу еще одного уголовного дела
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023