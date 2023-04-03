КСП Челябинской области проверит эффективность использования бюджетных средств минсельхозом

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области намерены проверить эффективность бюджетных затрат на развитие сельского хозяйства.

«Приступили к проведению контрольного мероприятия в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области», - сообщает Telegram-канал КСП.

Ревизоры оценят деятельность Министерства при использовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». В 2022 году на эти цели из областной казны был направлен 321 миллион рублей.

Ревизоры проведут анализ достижения целевых показателей (индикаторов) госпрограммы, проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий местным бюджетам.

Кроме того, аудиторы проверят расходы на обеспечение выполнения функций минсельхоза и использование государственного имущества и земельных участков, находящихся в пользовании ведомства.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.8.3).