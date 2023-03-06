06.03.2023
Челябинские таможенники задержали фуру, груженную насваем
06.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Студенческие отряды Южного Урала приступили к обучению проводников
06.03.2023
«Серебряный лучник» отметил ММК за яркую кампанию к 90-летию
06.03.2023
На плотине Челябинска из-за ветра высок риск ДТП
06.03.2023
ВТБ: в феврале рынок ипотеки вырос в 1,5 раза
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
01.03.2023
Результаты проверки КСП в Ашинском районе легли в основу еще одного уголовного дела
28.02.2023
КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023