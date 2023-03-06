КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области в 2022 году в ходе аудита в сфере закупок выявила нарушения на общую сумму 222,9 миллиона. Всего за год было проведено 27 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверено 150 заказчиков, заключивших контракты на сумму 6,8 миллиарда рублей.

Как сообщает КСП региона, самыми распространенными стали нарушения при обосновании начальной цены контракта - 159 нарушений на 73,2 миллиона рублей.

Кроме того, в 152 случаях приемка и оплата по контракту была проведена в случае несоответствия результатов условиям контракта (на сумму 62,4миллиона рублей).

Аудиторы также выявили 105 нарушений при разработке документов о нормировании закупок и столько же – по фактам не включения в контракт обязательных условий.

Установлено также 102 факта нарушения условий исполнения контрактов (70 миллионов рублей) и 88 случаев несоблюдения требований к содержанию извещения о закупке.

В КСП отметили, в 2022 году в рамках аудита закупок было проверено в два раза больше средств, чем в 2021 и в 2020 года (3,4 и 3,8 миллиарда соответственно). При этом объем выявленных нарушений и их количество существенно снизилось. В 2022 году – 1194 нарушения на сумму 223 миллиона рублей, в 2021 году – 1750 случаев на 302 миллиона, в 2020 году – 1639 фактов на 442 миллиона. В КСП объясняют это повышением финансовой дисциплины государственных заказчиков.