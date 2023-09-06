06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
КСП начала проверку расходов бюджетных средств в Нагайбакском районе
29.08.2023
В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка
22.08.2023
КСП проверит расходы Еткульского района на обеспечение жильем детей сирот
17.08.2023
Апелляционный суд отменил решение о ликвидации КСП Миасса, но точку ставить рано
08.08.2023
Безработица в Челябинской области побила исторический минимум
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023