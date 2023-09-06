КСП начала проверку расходов бюджетных средств в Нагайбакском районе

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проверят исполнение бюджета в Нагайбакском муниципальном районе за прошедший год, сообщается в Telegram-канале КСП региона.

«Приступили к проведению проверки годового отчета об исполнении бюджета Нагайбакского муниципального района за 2022 год», - сообщает Telegram-канал КСП.

Ревизоры придут проведут аудит не только в администрации и финансовом управлении района, но также в управлении социальной защиты.

Ревизоры проверят соблюдение требований законодательства при составлении отчетности об исполнении бюджета, достоверность бюджетной отчетности, соблюдение требований бюджетного законодательства при утверждении бюджета муниципального района и годового отчета об его исполнении. Аудиторы также оценят исполнение доходной и расходной части бюджета.

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.2.2 раздела 1).