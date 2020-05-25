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КСП проверит миндортранс по субсидированию авиаперевозок в Челябинской области

Экономика
Сегодня, 14:38
Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 25 мая, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области началась камеральная проверка по эффективности бюджетного субсидирования авиаперевозок.

Проверку проведут аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области совместно с федеральными коллегами из Счетной палаты России.

Как сообщает пресс-служба КСП области, проверяющие оценят создание условий для организации воздушного сообщения, а также проверят, как министерство расходовало бюджетные средства на организацию авиаперевозок.

Аудиторы планируют проверить субсидируемые маршруты авиаперевозок из аэропорта Челябинска за три года – с 2017 по 2019.

Как отметили в миндортранса области, в 2017 году региональные авиаперевозки из бюджета не субсидировались. В 2018 году субсидии направлялись на четыре рейса: из Челябинска в Горно-Алтайск, Белоярский, Нижневартовск, Новый Уренгой и обратно. В 2019 году датировались перевозки пассажиров по девяти авиамаршрутам из Челябинска в города: Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Краснодар, Минеральные воды. В 2020 году число субсидированных рейсов увеличили.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Челябинск
Контрольно-счетная палата Челябинской области
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