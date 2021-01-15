КСП проверит минстрой и муниципалитеты на эффективность бюджетных трат на переселение

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КСП проверит минстрой и муниципалитеты на эффективность бюджетных трат на переселение

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит законность и эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на переселение жителей из аварийного жилья.

«С 18 января 2021 года приступаем к контрольному мероприятию по проверке бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», - сообщает телеграм-канал КСП.

Согласно пункту 1.18 годового плана КСП, аудиторы проведут проверку законности и эффективности использования бюджетных средств на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в ходе реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области», областной адресной программы «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области».

Проверочные мероприятия будут проведены в региональном министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Выборочно ревизии пройдут и в ряде муниципалитетов: Копейском и Кыштымском городских округах, в Пластовском муниципальном районе.

Проверки проводятся по поручения губернатора Алексея Текслера. Переселение из ветхого и аварийного жилья в регионе входит в число приоритетов. В этом году оно будет продолжено в ускоренном порядке. На переселение из аварийного жилья дополнительно направляется более 750 миллионов рублей из областного бюджета. В рамках федерального проекта перед Челябинской областью поставлена задача - расселить до первого сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до первого января 2017 года.

За последние два года (2019-2020 годы) в регионе расселено 34,35 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Результаты проверок будут переданы в правоохранительные органы.