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КСП выявила неэффективное использование бюджетных средств при подготовке к саммитам

Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила нарушения использования бюджетных средств на реализацию мероприятий к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Соответствующий отчет утвержден коллегией КСП.

Как сообщает телеграм-канал КСП, была проверена эффективность использования 2,4 миллиарда рублей, выделенных из бюджета.

В ходе контрольного мероприятия выявлены ряд нарушений, в том числе неэффективное использование бюджетных средств, нарушения бухгалтерского учёта и нарушения законодательства в сфере закупок.

По итогам проверки руководству Минстроя, Миндора, а также Сосновского района и другим направлены представления.

Отчеты аудиторов направлены Губернатору, в Законодательное Собрание и Прокуратуру Челябинской области.