КСП выявила неэффективное использование бюджетных средств при подготовке к саммитам
Контрольно-счетная палата Челябинской области выявила нарушения использования бюджетных средств на реализацию мероприятий к проведению саммитов ШОС и БРИКС.
Соответствующий отчет утвержден коллегией КСП.
Как сообщает телеграм-канал КСП, была проверена эффективность использования 2,4 миллиарда рублей, выделенных из бюджета.
В ходе контрольного мероприятия выявлены ряд нарушений, в том числе неэффективное использование бюджетных средств, нарушения бухгалтерского учёта и нарушения законодательства в сфере закупок.
По итогам проверки руководству Минстроя, Миндора, а также Сосновского района и другим направлены представления.
Отчеты аудиторов направлены Губернатору, в Законодательное Собрание и Прокуратуру Челябинской области.