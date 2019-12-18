Квантовые опыты: в Челябински успешно завершился эксперимент на передачу оптического сигнала в отдалённые районы области

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» провела уникальный эксперимент по передаче кабельного сигнала DVB-C на 110 километров без потерь — от головной станции до телевизора конечного потребителя. Это почти в полтора раза дальше, чем сигнал передаётся сейчас. Теперь жителям даже самых удалённых районов области будет доступно кабельное телевидение в высоком качестве, без помех. Тестирование возможностей оптоволоконной передачи данных проводилось в лаборатории компании, в Челябинске. Запуск системы в реальных условиях планируется в 2020 году.

Сейчас комбинированный сигнал аналогового телевидения и DVB-C без потерь качества передается на максимальную дальность в 70 километров. По словам экспертов компании, эта длина может быть увеличена до 110 километров, а с промежуточным усилением — до 210 километров. Соответствующий эксперимент, также успешно завершён специалистами на предыдущей неделе. Стоит отметить, что измерения проводились в идеальных условиях, с учетом погрешностей, длина линии может как сократиться, так и увеличиться.

«Аналоговое телевидение постепенно сходит на «нет». Цифровой сигнал DVB-C позволяет передавать изображение с сохранением стабильного качества даже при наличии факторов, ухудшающих характеристики сигнала. А теперь ещё на гораздо большие расстояния. Нашей основной задачей было оценить влияние разгрузки активного оптического оборудования при исключении из спектра 48 аналоговых каналов. Это облегчит режим работы активных устройств, сделает сигнал «чище» и передаст его гораздо дальше» — комментирует руководитель отдела кабельного телевидения компании «Интерсвязь» Максим Андронов.

Возможности новой технологии в реальных условиях опробуют уже в следующем году. Так цифровое телевидение придёт в отдаленные населенные пункты Красноармейского и Сосновского районов. Сигнал, подведённый к домам по линии PON будет передаваться напрямую из Челябинска.

В 2019 году доступ к цифровому телевидению и Интернету от «Интерсвязь» появился в 130 посёлках Челябинской, Курганской и Свердловской областей. За 10 месяцев 2019 года в эксплуатацию были сданы 150 000 частных домов — все они подключены к сети по технологии PON. Помимо стандартных услуг оператора связи, новые абоненты смогут воспользоваться и цифровыми сервисами, доступными в приложении «Интерсвязь. Умный город».