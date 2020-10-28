Лазарев: Инициативы по обеспечению устойчивости региональных бюджетов необходимы и своевременны

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, прошедшего 28 сентября 2020 года.

Ряд инициатив, которые представил губернатор Челябинской области, руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы» Алексей Текслер, нашли отражение в итоговом документе заседания президиума Госсовета.

По итогам заседания президиума Госсовета кабинетом министров приняты очередные меры по обеспечению устойчивости региональных бюджетов. На федеральном уровне решено скорректировать график выплат по бюджетным кредитам. В частности, субъектам РФ предоставлена возможность направлять средства бюджетов, высвобождаемые в результате снижения объемов погашения федеральных бюджетных кредитов, на финансирование мероприятий национальных проектов.

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев прокомментировал эту меру поддержки региональных бюджетов: «Инициативы, предложенные губернатором Алексеем Текслером, необходимы и своевременны. Региональные бюджеты уже скорректированы с учетом мер по обеспечению их сбалансированности. В текущем году определен ряд направлений использования средств, высвободившихся в результате реструктуризации задолженности». Предусмотрены мероприятия по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации, развитие отраслей экономики субъекта РФ, профилактика и устранение последствий коронавирусной инфекции, компенсация снижения налоговых и неналоговых доходов.

«В 2021 году часть этих средств можно будет направить на реализацию новых инвестпроектов и реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов. В 2020 году объем высвобождаемых средств составляет 834,4 миллиарда рублей, в 2021 году – 1,25 миллиарда рублей», - подчеркнул Александр Лазарев.

В настоящее время проект областного бюджета на 2021 года и последующие 2022-2023 годы находится в стадии формирования. «О конкретных цифрах говорить рано. Но уже можно отметить, что в первую очередь высвободившиеся средства будут направлены на повышение качества жизни граждан, в том числе в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожного и жилищного строительства», - подчеркнул первый вице-спикер.