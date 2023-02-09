Магнитогорский металлургический комбинат запустил LTE

На территории промышленной площадки ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) развернута частная корпоративная сеть стандарта LTE (Private LTE – pLTE) на базе пакетного ядра отечественной разработки «Протей».

LTE стала частью общей ИТ-инфраструктуры комбината и дополнила корпоративную сеть новым беспроводным сегментом. Современные технологии позволяют оптимизировать работу предприятия и повысить эффективность производства.

Специалисты ООО «ММК-Информсервис» совместно с ПАО «МегаФон» обеспечили покрытие основной промышленной площадки ММК. Построены базовые станции формата LTE, работающие в диапазоне от 900 до 2600 МГц, что гарантирует стабильную, высокоскоростную и безопасную среду передачи информации не только для стандартных приложений, но и для видеоаналитики, систем машинного зрения и VR/AR.

Доступ к корпоративной сети, проектная емкость которой составляет до десяти тысяч устройств, осуществляется без VPN при использовании сим-карты ММК. Внутри зоны покрытия действует бесшовный роуминг.

Поверх сети запущен протокол NB-IoT, который позволяет оперативно получать информацию с промышленных объектов. Датчики NB-IoT могут работать при температурах от +60 до -60˚С, контролируя сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибрации и шума и заканчивая данными о расположении персонала и оборудования как внутри помещений, так и за их пределами.

«Развертывание корпоративной сети pLTE поможет ММК в цифровизации производственных процессов и снизит затраты на внедрение инновационных решений. На базе pLTE компания уже запустила проект автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции на складах листопрокатного цеха №4 с IT-устройств: специалисты разработали мобильное приложение, которое считывает и сопоставляет штрих-коды на маркировочных ярлыках металлопродукции. В рамках проекта сеть pLTE заменила связь через Wi-Fi, обеспечив существенное сокращение издержек», - рассказали в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Благодаря частной сети удалось оперативно протестировать возможность реализации цифрового проекта «Разработка системы слежения за чугуновозными ковшами». Она будет контролировать массу чугуна на выпуске доменной печи, вести учет распределения чугуна по потребителям и контролировать состояние чугуновозов.

Сеть pLTE также будет использоваться как среда для передачи данных в проекте цифрового склада цеха подготовки аглошихты, а также в системе управления складами (WMS) в управлении подготовки производства ММК.