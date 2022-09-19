Малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей

В Челябинске назвали стоимость контракта, в рамках которого исполнитель будет устанавливать малые архитектурные формы в инклюзивном сквере на пересечении улиц Труда, Володарского и Клары Цеткин в Центральном районе.

Подрядчик, которого определили в минувшую пятницу, 16-го сентября, выполнит благоустройство первого в городе общественного пространства для горожан с ограниченными возможностями здоровья путем установки МАФов за три миллиона 706 тысяч рублей. Начальная (максимальная) цена данного контракта составляла пять миллионов 256 тысяч 959 рублей. Таким образом, снижение составило 29,5 процента. Второй потенциальный участник предложил свои услуги за три миллиона 732 тысячи рублей (минус 29 процентов от начальной стоимости).

Отметим, заказчиком благоустройства является администрация Центрального района в лице его главы Виктора Ереклинцева.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен изготовить, доставить, собрать и установить следующие малые архитектурные формы: 12 парковых скамей Preva Urbana с опорной спинкой и подлокотниками, три парковых скамьи Preva Urbana без спинки или эквивалент, семь парковых скамей Preva Urbana с опорной спинкой и подлокотниками, 23 урны «Polygood Tube», четыре стола, два навеса (один из них – с меловой доской), тактильный куб, меловая доска, три стола для пикника, два стола для настольных игр, четыре информационных стенда, песочница с террасной доской, велопарковка на четыре места.

По условиям контракта, подрядчик обязан убрать и вывезти излишний грунт, материалы и мусор в день завершения работ, которые должны быть выполнены до пятого ноября текущего года.

Гарантийный срок – три года с момента подписания документа о приемке.

Отметим, в настоящее время в инклюзивном сквере на пересечении Труда и Володарского практически завершена установка поребрика на тропиночной сети.

«Практически установлены закладные под освещение. И с сегодняшнего дня подрядчик начал укладывать травмобезопасное покрытие на будущих площадках, где установят детские и спортивные объекты», - сообщил на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 19-го сентября, Виктор Ереклинцев.